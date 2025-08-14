Netflix: de qué trata en El Barro con la serie con Valentina Zenere, María Becerra y Locomotora Oliveras que ya arrasa

Terminó la espera para los fans de Marginal. Este 14 de agosto se estrenó en Netflix En el barro, la serie spin-off de la historia carcelaria que se volvió un éxito por narrar con crueldad la vida en prisión tiene un nuevo camino en el que se relata cómo es esta realidad para mujeres, con una misma mirada moderna con diversas problemáticas del presente entre rejas. Valentina Zenere, María Becerra y Locomotora Oliveras son parte de esta atrapante historia.

De qué trata En el barro, el nuevo éxito de Netflix

Luego de un año desde que comenzaron las grabaciones, se estrenó En el barro, la nueva gran apuesta argentina de Netflix. Este lanzamiento es uno de los más esperados debido al gran elenco con el que se narra la historia, construyendo personajes que quedan por fuera de los perfiles conocidos de las actrices. Pero también por tratarse del debut actoral de María Becerra. Y es Alejandra Locomotora Oliveras quien también participó y se convertirá en un recuerdo de su laborar tras su fallecimiento el pasado 28 de julio.

La trama comienza siguiendo el encarcelamiento de Gladys "La Borges" Guerrera, quien fue la pareja y cómplice de Mario Borges, líder carcelario de El Marginal. La mujer lleva consigo el peso de su vínculo y la carga de tener que convertirse en líder, en memoria de su gran amor. Y lo hace. Tras un grave delito, junto a sus secuaces son trasladadas a la unidad carcelaria La Quebrada, una de las más peligrosas del país.

Este grupo promete fortalecer su vínculo al conocer el presente que deberá enfrentar con entorno carcelario hostil donde deben sobrevivir en medio de jerarquías violentas, enfrentamientos internas, “tribus”, abusos institucionales y disputas por el poder. Denominadas como "Las embarradas" buscan convertirse en en uno de los más temibles de la cárcel.

La propuesta de Netflix muestra una historia fuerte, intensa y sin filtros, en el que la violencia, abusos, tráfico de bebés y prostitución son ejes claves del relato que no deja por fuera el humor negro y los tintes que convirtieron a El marginal en un éxito, dejando en evidencia que la supervivencia es el factor más importante.

Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez, Ana Rujas, Gerardo Romano, María Becerra, Alejandra "Locomotora" Oliveras y Cecilia Rosetto conforman este elenco de lujo con construcciones de personajes destacados. Este 14 de agosto Netflix lanzó su estreno y ya se convirtió en uno de los favoritos de la plataforma.