De Zendaya a Selena Gómez y Rosalía, los cherry cola lips, la nueva tendencia de maquillaje

Siempre se dice que “la moda es cíclica” y esta frase se ve con hechos en cada temporada. Esta vez es el turno de los cherry cola lips, una tendencia que se instaló fuertemente en los años 90 y hoy vuelve a ser adoptada por grandes figuras como Zendaya, Selena Gómez y Rosalía.

Los cherry cola lips combina tonos marrones y rojizos, los principales de la temporada, para conseguir un efecto sofisticado y voluminoso en los labios. Se inspira en los tonos oscuros y brillantes de la famosa gaseosa sabor cherry.

Reese Witherspoon y Drew Barrymore

Tomando la paleta de rojos y marrones, desde los tonos más oscuros a los más claros, las celebridades más famosas del mundo empezaron a implementar los cherry cola lips. Se trata de una tendencia muy conocida de los años 90 y 2000, que acompañaban a la perfección el estilo grunge, tanto en vestimenta como en cabello y maquillaje.

Al igual que cada 20 o 30 años, la moda logra reciclarse y adaptar las prendas más famosas de otras épocas al momento actual. Después de casi tres décadas, los estilos más fuertes de los 90 y 2000 vuelven a las pasarelas más famosas y empiezan a verse en las calles.

En una nueva semana de la moda en Argentina, Avon reversionó las tendencias noventeras para que encajen a la perfección con los estilos más modernos. El estilo grunge, del que parten los famosos cherry coke lips, popularizado en ese entonces por bandas icónicas y que irrumpió con un estilo caracterizado por la imperfección y la melancolía de tonalidades oscuras, volvió a hacerlo y ubicarse como uno de los favoritos.

Gwen Stefani y Gwyneth Paltrow

Este estilo trascendió más allá de la moda y marcó también el maquillaje de la época, en donde se destaca la mirada con la técnica que hoy conocemos como smokey eyes y labios en tonos oscuros, desde el marrón hasta el borgoña.

Además de la vuelta del estilo grunge en los ojos y lo protagonista del rubor, se sumaron los cherry cola lips. Se trata de una tendencia que es la mezcla perfecta de dos tonalidades: una oscura y una más clara, que se combinan en los labios.

Se inicia con un delineado en un tono entre borgoña y marrón, mientras que el centro de los labios capta toda la atención con un tono cereza. Para completar el look es importante ocupar un gloss transparente para unificar las distintas tonalidades y dar un efecto de labios perfectos y jugosos.

Personalidades como Zendaya, Rosalía, Selena Gómez, Alexa Demie, Kylie Jenner y Hailey Bieber los tomaron como pieza principal de su maquillaje en outfits que evoca la mejor época de los 90, haciendo referencia a figuras icónicas de los cherry cola lips como Gwen Stefani o Gwyneth Paltrow.

Zendaya lo aplicó en combinación con un vestido del mismo tono que sus labios y de lana. También agregó un falso flequillo para completar a la perfección el look noventero.

Zendaya

Alexa Demie, la figura de Euphoria y compañera de Zendaya, fue una de las primeras en lucirlo como toque personal de su personaje Maddy Pérez en la famosa serie de HBO.

Alexa Demie

Selena Gomez también apostó por la nueva tendencia en labios y lo combinó con un conjunto sobrio en color negro con un peinado de estilo wet.

Selena Gomez

La heredera Jenner y hermana de las Kardashians, Kylie Jenner, también lo lució en una de sus últimas salidas, con un recogido descontracturado y una campera de cuero siguiendo el estilo grunge a la perfección.

Kylie Jenner

Por su parte, una de las modelos e it girls internacionales por excelencia, Hailey Bieber, posó con unos cherry cola lips como protagonistas de un conjunto satinado y acompañó con ojos en color perlado y un fino delineado.

Hailey Bieber

Rosalía, por su parte, enseñó a través de TikTok como lograr el histórico pero nuevamente naciente estilo en labios y mostró el paso a paso para que sus seguidoras pudieran lograrlo.

Los cherry cola lips logran un look sofisticado y effortless, con toques que evocan la esencia del grunge, algo que nunca pasa de moda sino que se reversiona y vuelve. Los labios burgundy son el must de la temporada y acompañan todos los estilos, ya que pueden ir desde un look más urbano a uno elegante. Desde Zendaya a Selena Gómez, e incluso Rosalía, regresaron para quedarse definitivamente.

