A un mes y medio de haber anunciado su segundo embarazo, la periodista de “A la Tarde” (América TV), Débora D’Amato, se creó una ingeniosa forma para revelar ayer, el sexo y el nombre del bebé que espera.

Tal como lo había dicho Débora D’Amato el día que comunicó su embarazo, era cuestión de semanas para saberse el sexo de su hijo, pero la panelista fue mucho más allá y sorprendió al anunciar que será madre de una segunda niña.

Débora D’Amato anunció el sexo y el nombre de su segundo bebé.

En una tierna conversación junto a Lola, su peña de tan solo tres años de edad, Débora le preguntó a su hija, qué tenía en ella, en la panza, a lo que la niña respondió que un bebé. “¿Y qué es el bebé?”, le preguntó Débora a su hijita. “Nena” respondió Lola, con su dulce voz.

Ya con Lola fuera de plano, continúo hablando con Lola sobre su hermana y agregó que se va a llamar Charo. De esta forma creativa, en una tierna conversación con su hija, la periodista le comunicó a sus seguidores y amigos, que será madre por segunda vez de una hermosa niña. “Te esperamos y ya te amamos, Charo de nuestro corazón. ¡Tu hermana mayor y mamá!".

Débora D’Amato lloró al ver por primera vez a su hija Charo

A mediados de mayo, cuando Débora contó que estaba felizmente embarazada, aún no sabía qué sexo sería su bebé. Para ese entonces, recién se había hecho una de sus primeras ecografías y al ver a su futuro bebé, soltó el llanto. "¡Hoy llegué, me hice una ecografía y cuando la vi, me largué a llorar. ¡Ya está todo armadito!".

Según explicó Débora D’Amato, por este embarazo de Charo ha sido, hasta ahora, mucho más tranquilo que el de su hija Lola, con quien vivió muchos tipos de cambios hormonales y muchas sensaciones que hoy aún no ha empezado a tener, lo que ha hecho que con Charo, sea mucho más fácil.