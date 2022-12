Débora D’Amato se mete en la polémica y apuntó sin piedad en contra de Rodrigo De Paul. Recordemos que el 7 de la albiceleste apenas terminó los festejos con la Selección por ganar el Mundial Qatar 2022 se fue corriendo hasta donde se encontraba Tini Stoessel para abrazarla y acompañarla en los ensayos de su nuevo show, esta decisión lo cobraría muy caro el jugador en las redes sociales.

A través de Twitter, la famosa panelista cuestionó a De Paul y aseguró estar muy indignada. “A mí me sorprende la capacidad de borrarse después de una eternidad lejos de sus hijos. ¿Es su laburo? Si. Ahora... los nenes no son postergables”, manifestó Débora D’Amato de forma contundente.

Débora D'Amato contra Rodrigo De Paul.

Seguidamente, Débora respondió a uno de los tweets que una usuaria le dejó y aseguró que Rodrigo era igual que otros hombres. “Estoy indignada con este pe... Meses que no ve a esos nenes y no solo elige ir a ver a la novia antes que a ellos, si no que quiere MOSTRARLO", se puede leer en la respuesta del seguidor, allí, la comunicadora enfatizó: "Por supuesto, hace lo que tantos. Creen que los pibes pueden esperar”.

Por otra parte, la mediática finalizó destacando el trabajo de madre de Camila Homs: “Son un trámite. Por suerte hay una mamá que se dedica a darles un día a día que merecen. La que hace De Paul la hacen taaaantos. ‘Este finde no puedo’. Dale pa, este finde y todos los pibes viven y necesitan”, sentenció Débora D’Amato.