Camila Homs estalló de bronca contra Rodrigo de Paul por no ir a ver a sus hijos el primer día que llegó a la Argentina y optar ir a ver de sorpresa a Tini Stoessel.

A través de Instagram, la modelo le dejó un mensaje a su ex haciendo un "fuck you" a cámara en un video que causó polémica.

Ahora, se conoció que la Homs y De Paul mantuvieron una discusión de cara a la final del Mundial Qatar 2022 que desataron las broncas posteriores de la modelo.

"A mí lo que me contaron es que hubo un llamado de Rodrigo, 5 días antes de la final del Mundial, y le dijo a Camila 'mandámelos con la niñera'. Toda la familia de Rodrigo estaba en Qatar, no podían venir a llevarlos, y no había intención de que viaje Camila", contó Maite Peñoñori en Intrusos.

"Tiene un bebé de un año", acotó Flor de la V acotando que era muy extremo enviarlos con la niñera. "El reparo de Camila también fue que la niñera tiene 22 años. Pero Rodrigo quería que los chicos viajaran a la final", agregó Maite..

Rodrigo De Paul se reencontró con sus hijos luego de la polémica decisión de ver primero a Tini Stoessel

Rodrigo De Paul finalmente se reencontró con Francesca y Bautista, sus hijos. Fue el periodista Gustavo Méndez quien publicó en sus redes un video donde se lo ve con los niños.

"De Paul con sus hijos en brazos", expresó el periodista. De esa forma quedó en evidencia que los pequeños pudieron abrazar a su papá después de más de un mes.