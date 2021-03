Débora Plager sobre su incorporación a La Academia: "Voy a derrumbar prejuicios"

Poco antes de que termine "Los Ángeles a la Mañana", su conductor Ángel de Brito confirmó la nueva participante de "La Academia" y es nada más ni nada menos de que prestigiosa periodista Débora Plager, quien trabaja en Intratables por América, escribe para El Cronista y conduce "Modo Plager" por Radio Rivadavia. Luego del anuncio, CARAS Digital se comunicó con ella para saber sus sensaciones.

"Lo que yo intentaré es ver si se puede de alguna manera derrumbar un prejuicio de algún sector, no todos, que quede claro, de que no se puede compatibilizar una carrera profesional ligada al mundo de la política y la información y estar formada profesionalmente en otro ámbito y jugar en un show televisivo",comenzó diciendo.

"Al jurado lo respeto y no le tengo miedo, no hay por qué temer esto es un juego, la verdad que mi mayor expectativa es ver cómo se pueden conjugar mi trabajo cotidiano y al mismo tiempo jugar en este show televisivo. Me desvela pensar como se compatibiliza y demostrar que se puede".

Finalmente dijo que si bien su participación ya está confirmada aún le restan reuniones con la producción para definir algunos detalles y que por ahora no piensa en ir por la gloria y ganar: "Empecemos por el principio, voy a participar, ni se me pasa por la cabeza ganar, si eso se llaga a dar se verá con el transcurso del tiempo. Lo importante es divertirse y derrumbar prejuicios", cerró.

Débora Plager se animó a nadar con tiburones

Con una escalofriantes fotos nadando con los tiburones, Débora Plager recordó sus últimas vacaciones antes de la pandemia.

La periodista, casada con el empresario José Luis Pagano, se animó a la aventura extrema y con su snorkel, sus patas de rana y una diminuta malla, buceó muy cerca de las temibles tiburones.

Fue en su cuenta de Instagram donde se la ve buceando y acompañó las imágenes con una breve y emotiva leyenda.: "Un año atrás! Otra vida", escribía nostálgica.

Débora, de 50 años, dejó ver su escultural figura en las imágenes que tuvieron una inmediata repercusión de sus seguidores: "Las sirenas existen, Diosa y hasta algún gracioso ´qué hermosa tiburona´y otro que le decía ´estás sin barbijo".

La periodista se prepara para su incorporación a radio Rivadavia para el programa "Pan y Circo" junto a Jonathan Viale y tendrá su propio programa los días sábados en la misma frecuencia radial.