¿Definitivo? La China Suárez impactó con un nuevo look

La China Suárez una vez más sorprende a todos con su belleza. La actriz irrumpió en sus redes sociales con un cambio de look: una cabellera más larga y clara.

La pareja de Benjamín Vicuña luce un corte midi, por debajo del hombro con algunos destellos de rubio. Recordemos que ella, hace algunos meses apostó al carré y un color castaño oscuro.

También en plena cuarentena, La China reconoció que se arrepintió de tener el cabello corto: "No me hallaba con el pelo corto, el embarazo, todo junto no. Probablemente termine rapada pero me siento más yo, qué quieren que les diga. No podía esperar a que me crezca. Lo importante es sentirse bien con una misma y probar y cambiar. Me aburro. Me hice las manos también, en esta cuarentena estoy aprendiendo muchas cosas", expresó la actriz de 28 años en un Instagram Live con Bettina Frumboli.

También en la producción se pudieron destacar momentos en donde se la ve a ella en topless y luciendo más sexi que nunca.

La China Suárez, Rufina y Magnolia: dos generaciones, un mismo look

La China Suárez, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña se animaron a una producción fotográfica juntas y vestidas iguales. Dos generaciones fueron plasmadas en las postales más dulces y familiares.

"Jugando. Riendo", expresó la reconocida actriz en su cuenta oficial de Instagram junto a unas imágenes en las que se la puede ver junto a sus niñas de 7 y 3 años divirtiéndose frente a las cámaras.

En las mismas, la mayor de las hermanas y Eugenia llevan pantalón blanco y camisa floreada. Mientras que la menor de las jovencitas se destacó con un short de jean para la parte de abajo del conjunto.

Tal y como acostumbra, la pareja de Benjamín Vicuña optó por la naturalidad y, sin photoshop, se destacó una vez más por su manera de imponerse frente a la sociedad. Así, dejó en claro qué es lo más importante para ella y sus seres queridos.