Hace dos días Alfa blanqueaba su relación con Delfina Wagner. Cabe recordar que, el ex participante y la joven de 19 años fueron fotografiados juntos a los besos y bailando en un boliche. Las imágenes dieron mucho de qué hablar a causa de la diferencia de edad y recibieron fuertes críticas y Nancy Pazos fue una de las que no se quedó callada.

En A la Barbarrosa, la periodista expuso: "No me gusta, a ver voy a decir exactamente lo mismo digamos que dije en su momento, cuando sucedía algo parecido con Camila dentro de la casa de Gran Hermano. A mí, la verdad, me influye. Y discúlpame Alfa, me cuesta mucho el tema de la diferencia de edad".

Alfa y Delfina Wagner

Y continuó indignada, a causa de la gran diferencia de edad entre Alfa y Delfina: "Yo creo que una chica de 20 años, obviamente es mayor de edad… Hay algunas situaciones que yo, insisto, inciden en las relaciones de pareja y que tienen que ver con el poder. Yo no la estoy juzgando. Discúlpame, Delfina, yo te respeto absolutamente y estoy segura de que sos una mina inteligente. Yo también a tu edad tenía determinadas características que quizás les llamaban la atención a personas mayores", explicó Nancy Pazos.

Fuera de tomárselo bien, Delfina eligió apuntar contra la panelista: "Opino que no hay que juzgar las decisiones de personas adultas porque, aunque vos lo digas con la mejor onda del mundo, me parece de mala leche porque seguimos perpetuando un prejuicio horrible y que afecta en lo vínculos y en la opinión pública también. Como medio, hay una responsabilidad súper grande. Yo entiendo que vos te estás haciendo cargo de lo que vos pensás pero es horrible juzgar las decisiones".

Nancy Pazos

Además, aclaró: "Traer eso a colación ahora es re contra mala leche. Yo entiendo desde dónde lo estás diciendo y por qué lo estás diciendo, pero comparar esas dos cosas, ¿no te parece un poquito nefasto? En situaciones de vulnerabilidad se puede encontrar una mujer de cualquier edad. Creo que la palabra de la mujer tiene validez. Yo soy consciente y competente para elegir lo que hago", cerró enojada, la joven pareja de Alfa.

Moria Casán se burló de Alfa al verlo bailar: ''Es mi tía con bulto''

Tras la confirmación de Alfa para el Bailando, el ejército de LAM compartió un vídeo del ex participante de Gran Hermano bailando y La One reaccionó muy irónica: “Es mi tía con bulto, qué movimiento tan femenino y suave para semejante macho’’, escribió.

El tweet de Moria Casán

Y añadió: ‘’Me da que no apoya bien los pies, ¿Cómo en media punta o pie plano?”, dudando de la destreza artística de Alfa. Además, La One fue confirmada para formar parte del jurado del Bailando 2023.

D.M