Demi Moore confirmó la enfermedad que sufre Bruce Willis: "Demencia frontotemporal"

Demi Moore compartió en la tarde de este jueves, un comunicado en sus redes sociales donde confirmó el diagnóstico de la enfermedad que sufre su expareja Bruce Willis. Hasta el momento se sabía que tenía afasia por una publicación que realizó la actriz en marzo del año pasado.

En esta ocasión, la artista posteó una emotiva carta para poner al tanto a los fans del actor sobre su salud.

"Nuestra familia quería empezar expresando nuestra más profunda gratitud por la increíble efusión de amor, apoyo y maravillosas historias que todos hemos recibido desde que compartimos el diagnóstico original de Bruce. En ese espíritu, queríamos darles una actualización sobre nuestro amado esposo, padre y amigo, ya que ahora tenemos una comprensión más profunda de lo que está experimentando", comenzó escribiendo Demi Moore en representación de la familia.

"Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, su enfermedad ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: Demencia frontotemporal (conocida como DFT). Por desgracia, los problemas de comunicación son solo uno de los síntomas. Aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro", continuó la actriz.

Además, dejó un link para leer la declaración completa y donde había otro link para conocer más sobre la enfermedad.

Bruce Willis y Demi Moore con sus hijas.

En el comunicado extenso, Demi Moore y el resto de la familia señalaron: "Bruce siempre ha creído en utilizar su voz en el mundo para ayudar a los demás y para concienciar sobre temas importantes, tanto en público como en privado. Sabemos de corazón que, si hoy pudiera, querría responder llamando la atención mundial y conectando con aquellos que también se enfrentan a esta enfermedad debilitante y a cómo afecta a tantas personas y a sus familias".

Y concluyeron: "Bruce siempre ha encontrado la alegría en la vida y ha ayudado a todos los que conoce a hacer lo mismo. Ha significado un mundo ver que ese sentimiento de cariño le llega a él y a todos nosotros. Nos ha conmovido tanto el amor que todos han compartido por nuestro querido marido, padre y amigo durante este difícil momento. Nuestra continua compasión, comprensión y respeto nos permitirán ayudar a Bruce a vivir una vida lo más plena posible".

Qué es la Demencia frontotemporal

Demi Moore y su familia también dejaron el link de la Asociación por la Demencia frontotemporal (AFTD por sus siglas en inglés). En la web hay una foto de Bruce Willis con toda la información de la enfermedad.

Allí cuentan que la DFT es la forma más común de demencia en personas menores de 60 años. Dicen que representa un grupo de trastornos cerebrales causados por la degeneración de los lóbulos frontales y/o temporales del cerebro y que las principales diferencias con el Alzheimer es que presenta síntomas diferentes, suele afectar a personas más jóvenes y es menos frecuente y menos conocida.

Bruce Willis y Demi Moore en la Navidad pasada.

Desde la AFTD también cuentan que la progresión de los síntomas -en el comportamiento, el lenguaje y/o el movimiento- varía según el individuo, pero la DFT conlleva un declive inevitable del funcionamiento. La duración de la progresión varía de 2 a más de 20 años. Señalan que a medida que avanza la enfermedad, la persona afectada puede experimentar dificultades crecientes para planificar u organizar actividades. Puede comportarse de forma inadecuada en entornos sociales o laborales, y tener problemas para comunicarse con los demás o relacionarse con sus seres queridos.

En cuanto al avance de la enfermedad de Bruce Willis, indican que con el tiempo, la DFT predispone a la persona a sufrir complicaciones físicas como neumonía, infecciones o lesiones por caídas. La esperanza de vida media es de 7 a 13 años tras el inicio de los síntomas.

Finalmente, aseguran que en la actualidad no existe cura para la DFT, ni tratamientos disponibles para ralentizar o detener la progresión de la enfermedad. Sin embargo hay medidas importantes que se pueden tomar para preservar y maximizar la calidad de vida. Un número cada vez mayor de intervenciones -que no se limitan a la medicación- pueden ayudar a controlar los síntomas de la enfermedad que padece el ex de Demi Moore.