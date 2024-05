La Joaqui se ha vuelto protagonista en las redes sociales en las últimas horas, luego de que su amigo Sony la defendiera en una batalla de rap. El músico aprovechó el momento para desenmascarar a Coqeéin Montana, la expareja de la cantante que ejerció violencia de género contra ella.

El amigo de la artista hizo públicos los hechos que nadie conocía: el rapero hacía que La Joaqui fuera a trabajar embarazada al subte, la maltrato, ejerció violencia de todo tipo y no actualmente no cumple con la cuota alimentaria de sus hijas.

Luego de ver cómo su amigo se animó a decir verdades, la Butakera se mostró sensible y habló del tema en el streaming de Coscu: “¿Sabés cuántas veces quise que alguien me defienda así? Si no reaccionaba a esto era invisibilizar a alguien que militó por mi dolor. Y yo estuve distanciada de Sony mucho tiempo porque me dolía y me humillaba que el supiera lo que me había pasado".

El descargo de La Joaqui sobre su pasado

"A mí me dolió tanto lo que hicieron que no va a haber nada en la vida que me pueda lastimar. Así que gracias Sony, te banco amigo”, expresó la artista de RKT entre lágrimas y hablando con toda sinceridad sobre este oscuro pasado que, por mucho tiempo, había decidido callar.

"Yo ya lloré 8 años esto... la verdad es que, gracias Sony porque yo me iba a morir con mi verdad en el corazón. Espero que esta batalla sirva para que, si a alguien le está pasando lo mismo, tenga un amigo como Sony. Yo estoy re orgullosa porque a mí nunca nada me va a lastimar tanto como todo lo que pasé, y eso hace que, hoy, soy irrompible después de eso…”, finalizó La Joaqui y demostró que ha podido superar lo vivido.