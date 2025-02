Jesica Cirio confirmó que está separada de Elías Piccirillo tras las denuncias

Tras las denuncias y los rumores, Jesica Cirio confirmó que decidió separarse de Elías Piccirillo. El hombre había sellado su amor con la modelo en mayo del año pasado. Sin embargo, en las últimas semanas, fue acusado de estafa piramidal de seis millones de dólares, lo que desencadenó en un allanamiento a la propiedad que compartían. La conductora confirmó la ruptura en Intrusos, y además desmintió su participación en esta situación policial.

Jesica Cirio confirmó su separación de Elías Piccirillo

Días atrás, Elías Piccirillo fue denunciado por una estafa piramidal de seis millones de dólares a Francisco Hauque, por un supuesto negocio fallido. Este escándalo escaló hasta que se consideró un vínculo de drogas, y terminó en el allanamiento de la propiedad que comparte con Jesica Cirio. El mismo se llevó a cabo en el barrio privado El Yacht, en Nordelta, donde tienen constituido el domicilio conyugal, y mientras ella se encontraba de vacaciones en Costa Esmeralda. De esta manera, comenzó a cuestionarse el rol de la modelo.

Tras diversos rumores y acusaciones, la modelo se comunicó con Karina Iavícoli, y la periodista confirmó en Intrusos que ya no están más juntos. En una conversación que duró aproximadamente una hora, Cirio le explicó que está separada y solo falta continuar con el divorcio. "Lo que ella me dijo es que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene pasando con su ex, Elías Piccirilo. 'No necesito tener ningún abogado porque yo no hice nada, no tengo nada de qué defenderme'", expuso en vivo.

En esa línea, explicó que decidió mantener el silencio ya que ella no era responsable de todo lo que estaba ocurriendo. "Yo cuando lo conocí, conocí a alguien que tenía un banco", le comentó a la periodista. Sin embargo, se confirmó que en estos días sacará un comunicado general para poder referirse a todo con sus fanáticos, y sacar cualquier clase de duda que quede sobre su relación con el denunciado. Los usuarios esperan ansiosos para poder escuchar su versión de los hechos.

Jesica Cirio decidió proteger a su hija Chloe, y por eso mantener el silencio y su distancia del escándalo judicial. Por el momento, en su cuenta de Instagram, aún mantiene fijas las fotos de su boda en el Palacio Duhau así como también los recuerdos que sacó junto a su exmarido. Por su parte, Elías Piccirillo estuvo presente en el allanamiento y continúa alejado de cualquier interacción con los medios de comunicación.

