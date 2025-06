Después de que Fabián Rossi, el exmarido de Iliana Calabró, se presentara en los Tribunales de Comodoro Py y quedara detenido por la causa de lavado por la “Ruta del dinero K”, transcendió con que figuras conocidas compartiría pabellón.

Según contó Martín Candalaft en DDM, el ex apoderado de la financiera S.G.I será trasladado al “pabellón de los famosos”, después de la dependencia policial en la que aguarda la resolución definitiva de la prisión en la que deberá cumplir su condena.

Fabián Rossi e Iliana Calabró

Fabián Rossi, el exmarido de Iliana Calabró, será trasladado al “pabellón de los famosos” en la cárcel de Ezeiza, después de haberse presentado en los Tribunales de Comodoro Py donde quedó detenido por lavado de dinero. Desde DDM, confirmaron con qué figuras reconocidas compartirá celda en el penal.

“El primer compañerito que posiblemente va a tener Rossi es Elías Piccirillo en la cárcel de Ezeiza”, contó Martín Candalaft en DDM, donde además dio detalles del lugar al que llegaría Rossi. “Hay un pabellón mediático, es el módulo 1 y es el pabellón K, de casualidad, y ahí se agrupan los ladrones de guante blanco, no son presos peligrosos ni violentos”, continuó explicando respecto a la llegada del exmarido de la mediática.

También agregó que “en la celda 5 está Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, y en la 6 Ricardo Raúl Jaime, el ex secretario de Transporte condenado por la tragedia de Once”. “Son celdas individuales que adentro tienen una parte que vendría a ser un baño, una cama, un armario y nada más”, confirmó el periodista.

Como parte del panel, Alejandro Cipolla señaló que “hace poquito hubo un habeas Corpus que fue concedido a Rossi, y a todos los que están en ese pabellón, y surgió que el pabellón no es habitable, tiene fugas, está todo roto”, lo cual quedó confirmado con las imágenes que mostraron en DDM. “El problema de estas personas es su caudal de dinero y si los llevás a otro pabellón corren riesgo de que otros presos los secuestren y pidan dinero”, finalizó el abogado.

