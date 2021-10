Desde que Benjamín Vicuña y la China Suárez decidieron ponerle fin a su relación, la actriz se mudó a España junto a sus tres hijos para grabar una película junto a Álvaro Morte (el profesor de La Casa de Papel). Luego de varias semanas sin ver a sus hijos, el actor chileno viajó a Madrid para visitarlos y reencontrarse con Magnolia y Amancio, mientras participaba de los premios Latino.

Desde España, Benjamín Vicuña reveló detalles sobre su reencuentro con la China Suárez

"Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir?” comenzó diciendo el chileno en diálogo con el periodista Javier Ponzone, quién difundió la entrevista en la red social del pajarito. “(España) es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar" expresó Vicuña, mientras comentaba cómo venía llevando esta nueva etapa de su vida, sin referirse al reencuentro con la China.

“(La China) es la madre de mis hijos, es preciosa y muy buena persona. Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien” aseguró días atrás Benjamín en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, cuando le consultaron sobre el presente amoroso de su ex pareja.

Una vez que Vicuña se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio, compartió una tierna portal con su pequeña hija paseando en un bote.

Cómo fue trabajar con la China Suárez y Benjamín Vicuña antes de la separación:

Carla Peterson, quien interpreta a la terapeuta que trabajará junto a la pareja, habló de cómo fue filmar con los actores en el set.

“Hago de una terapeuta de parejas, que se ve muy movilizada por esta nueva pareja que llega que son Benja y la China, que es hermosa”, comenzó la actriz consultada por la ficción.

Luego, cuando fue consultada por ciertas “casualidades” en el hecho de que los protagonistas hacen terapia y quieren separarse, algo que luego se vivió en la vida real, Peterson analizó: “Parece que la ficción y la realidad se confunden, ¿no? Pero no, no es así”.

La ficción fue filmada en enero pasado cuando Benjamín y la China seguían juntos. “Se llevaban súper bien, ellos ya trabajaron un montón juntos; ella venía con el bebito chiquito y toda la familia”, contó Carla sobre el clima que reinaba en el set y que estaba muy lejos de la separación definitiva que anunciaron los actores semanas atrás.

