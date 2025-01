La temporada de verano abre las puertas a nuevas apuestas, y las celebridades no se contienen de incorporar audaces looks para causar sensación entre sus seguidores. Es así como Valentina Zenere, Laurita Fernández y Kim Kardashian se lucieron con sus modelos underboob colocándolos entre las grandes tendencias del 2025.

Laurita Fernández

Desde Valentina Zenere a Laurita Fernández y Kim Kardashian, los microbikinis underboob que son tendencia en este 2025

Los microbikinis underboob, como indica su nombre, son trajes de baño que dejan al descubierto tanto la parte del escote, como la parte inferior del busto, logrando crear así un look atrevido y sensual. Esta tendencia ganó gran popularidad entre los famosos, quienes inspiraron a gran parte de las mujeres del mundo para destacar con esta moda.

Laurita Fernández

Desde sus increíbles vacaciones en la costa con su novio, Laurita Fernández le compartió a todos sus seguidores en las redes sociales su elección para pasar sus días en la costa. Se declinó por un bikini celeste y azul de estampado damero, pero la gran estrella del atuendo fue el corpiño underboob de breteles finos. Combinó este traje de baño con otra de las tendencias del verano; fiel a su estilo, sacó a relucir un piluso de jean con flecos, complemento más canchero para protegerse del sol.

Laurita Fernández

Por su parte, la Valentina Zenere celebró sus 28 años en una increíble ceremonia en Punta del Este, donde se fotografió en una elegante pileta con un traje de baño bicolor, uno de los grandes furores de la temporada, con una base naranja con breteles y bordes en amarillo. La actriz con su característico estilo vistió un diseño recto escote con una parte inferior cavada, una de las grandes apuestas para los looks del verano.

Valentina Zenere

Para esta ocasión decidió sumarle a su look un set de dos collares plateados de eslabones gruesos con algunos dijes, completando todo con el pelo suelto. Además, relució un parejo bronceado con un make up casual y cejas perfiladas.

Quien no se quedó atrás en el territorio internacional fue Kim Kardashian, la modelo, revolucionó las redes sociales con una propuesta de la nueva colección “Winter Heat”. Algunos llegaron a denominar su nuevo look como el más audaz de la campaña. Este traje de baño tiene un singular estilo de piel con corpiño underboob que combinó con unas botas de caña alta off white.

Valentina Zenere

Sin duda alguna, estas celebridades se lucieron por su singular y audaz estilo de la moda, además de marcar tendencias en cada oportunidad que les presenta. Los looks del verano con trajes de baño underboob de Valentina Zenere, Laurita Fernández y Kim Kardashian lograron impactar a todos sus seguidores, marcando la gran moda del 2025.

VDV