El clan Kardashian es, sin duda, uno de los fenómenos mediáticos más impactantes de las últimas décadas. Desde que irrumpieron en la escena con su reality Keeping Up with the Kardashians, la familia se convirtió en un referente cultural, transformando cada aspecto de sus vidas en una narrativa pública que fascinó al mundo entero. Ahora, el nuevo documental House of Kardashian promete sacar a la luz los secretos y el detrás de escena de esta dinastía mediática.

Este documental, de tres episodios, se estrenará en Universal+ el 15 de noviembre y cuenta con la dirección de Katie Hindley, quien busca exponer tanto el glamour como la controversia que rodean a los Kardashian.

Caitlyn Jenner y amigos cercanos revelan la intimidad del clan

Una de las principales atracciones de House of Kardashian es la participación de Caitlyn Jenner, quien fuera una figura clave en la vida de la familia durante años. Junto a ella, figuras cercanas a los Kardashian, como Joe Francis (creador de Girls Gone Wild), aportan testimonios únicos que ofrecen una perspectiva poco convencional sobre el ascenso de Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Rob Kardashian.

Según Jenner, Kim Kardashian, la empresaria y estrella más conocida del clan, "calculó su fama desde el comienzo", destacando su astucia y visión empresarial para transformar a su familia en una potencia mediática.

Además de la famosa transición de Caitlyn, quien ya había capturado la atención mundial, este documental muestra otros aspectos de la vida privada de las Kardashian, incluyendo cómo algunos de los escándalos más mediáticos de la familia habrían sido cuidadosamente planeados para maximizar su impacto. Joe Francis, por ejemplo, brinda detalles inéditos sobre el polémico video íntimo de Kim que se hizo público y que, según se sugiere, fue un disparador intencional para la fama de la familia.

Las estrategias empresariales detrás de la fama de las Kardashians

El documental explora cómo los Kardashian no solo alcanzaron la fama, sino que la gestionaron con una precisión empresarial digna de admiración. Según el testimonio de Katie Hindley, directora del documental, las Kardashian redefinieron el “sueño americano”, adaptándolo a la era de las redes sociales y la fama digital. Desde las selfies hasta el maquillaje y la moda, cada aspecto de la vida de los Kardashian es una influencia que se extiende más allá de la televisión.

La figura de Kris Jenner, la madre y representante del clan, es otro punto central del documental. Kris es presentada no solo como una madre amorosa, sino como una estratega brillante que siempre tuvo una visión clara de hacia dónde quería llevar a su familia. De acuerdo con los testimonios, Jenner siempre aspiró a algo mucho más grande que ser un ama de casa, y en 2007, encontró la oportunidad de crear Keeping Up with the Kardashians, un reality show que revolucionó la televisión y marcó el inicio de un imperio.

