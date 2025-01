A sus 32 años, Laurita Fernández disfruta de un excelente presente, tanto en lo profesional como en lo personal. Entre todos sus logros estables también se encuentra el amor: la actriz, bailarina y conductora mantiene una relación estable con Claudio "Peluca" Brusca, con quien celebró la llegada de 2025 en Punta del Este.

Para ella, este viaje cerró un año lleno de proyectos, donde brilló en obras como Matilda, el musical y Legalmente rubia, además de liderar el programa Bienvenidos a ganar en El Nueve. Como si fuera poco, se sumó al universo de Disney junto a Topa en Disney celebra. En este sentido, la bailarina puede afirmar que el 2024 le jugó a su favor, y tal vez sea una de las cosas que le devolvió el año gracias a los comportamientos éticos y empáticos que practica día a día, como su hogar, completamente lleno de decoración consciente.

Laurita Fernández y su novio, 'Peluca' Brusca.

Cómo es la ‘decoración consciente’ que tiene Laurita Fernández en su hogar

El hogar de Laurita Férnandez, ubicado en un exclusivo barrio privado de Pilar, representa uno de los logros más importantes de su vida personal. Esta casa comenzó a tomar forma hace años, cuando Laurita aún estaba en pareja con Nicolás Cabré.

Sin embargo, tras su separación, ella continuó el proyecto por su cuenta, llegando a un acuerdo con el actor: "En nuestra primera separación dijimos. 'No tiene sentido seguir con un proyecto tan grande si no estamos cien por ciento bien'. Por eso terminé comprándole su parte. Y cuando escuchaba que decían que me había regalado una casa, pensaba: ‘¡Ojalá!’”, confesó en una entrevista.

Laurita Fernandez en un rinconcito de su casa.

De esta manera, con la construcción finalizada, Laurita dedicó tiempo y esfuerzo a decorar su hogar de manera única. Eligió un enfoque conocido como "decoración consciente", que combina estética, ética y sostenibilidad. Este concepto promueve el uso de materiales ecológicos, saludables y respetuosos con el medio ambiente, además de priorizar el bienestar de quienes habitan el espacio.

La casa refleja la personalidad y los valores de la bailarina, con predominancia de colores claros y neutros que generan ambientes cálidos y luminosos. Uno de los rincones favoritos de la conductora es un espacio cerca de una ventana, donde colocó una mesa de madera rústica y un espejo ovalado. Así, la luz natural que entra por el ventanal hace de este sitio un refugio especial.

Por otro lado, en la suite principal, los detalles destacan: el piso de madera, las mantas de lana blanca que decoran la cama y las cortinas de algodón en tono crudo crean un espacio armonioso y acogedor. Además, el amplio vestidor complementa esta habitación diseñada con un estilo rústico y moderno.

El living, por su parte, es uno de los espacios más imponentes. Con una pared de piedra que se roba todas las miradas y un ventanal con vistas al parque, esta sala combina tonos blancos y crudos en los textiles, muebles de formas irregulares y piezas de madera curada.

De esta forma, Laurita Fernández ha logrado que su hogar sea mucho más que un espacio funcional; es una declaración de principios. Con su elección de decoración consciente, demuestra que es posible crear ambientes bellos, modernos y respetuosos con el planeta.

VFT