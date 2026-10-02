El desgarrador mensaje de Victoria, la hija de Ricardo Soulé: “Me muero con vos”

La muerte de Ricardo Soulé generó una profunda conmoción en el mundo de la música. El histórico integrante y fundador de Vox Dei murió a los 76 años y dejó una trayectoria marcada por algunas de las canciones y obras más reconocidas del rock nacional. Horas después de conocerse la noticia, su hija Victoria Soulé recurrió a las redes sociales para despedirlo.

Ricardo Soulé falleció a los 76 años

A diferencia del comunicado que compartieron sus hijos desde la cuenta oficial del músico, la artista eligió hablarle directamente a su papá. En sus palabras no hubo referencias a su trayectoria ni a su lugar dentro del rock, sino una despedida atravesada por el vínculo familiar y por el dolor que le provocó su partida.

La despedida de Victoria a su papá Ricardo Soulé

“Y yo papá. Mi papá, mi papito, mi sol, me muero con vos...”, escribió Victoria Soulé al despedir a su padre. La hija del músico eligió llamarlo desde ese lugar íntimo, como papá y no como el artista que durante décadas fue reconocido por su trayectoria en el rock argentino.

Victoria despidió a su padre con una emotiva carta abierta

“Mi corazón está destrozado. No puedo aguantar tanto dolor”, continuó en su mensaje, donde también se refirió al amor que compartieron durante toda su vida. “Pero mi amor por vos es tan grande y tu amor por mí es tan inmenso, que voy a vivir y a seguir por vos. Aunque hoy, no me imagino cómo”, expresó.

El mensaje de los hijos de Ricardo Soulé

La despedida de Victoria se conoció después del comunicado que realizaron los hijos de Ricardo Soulé para informar públicamente sobre su muerte. Desde la cuenta oficial del músico, expresaron el dolor por la pérdida y destacaron tanto su legado artístico como la tranquilidad con la que atravesó sus últimos momentos junto a sus seres queridos.

El sentido comunicado tras la muerte de Ricardo Soulé

“Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”, señalaron. En el mismo mensaje, agregaron que el músico “se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia”, una manera de despedirlo desde una mirada colectiva y familiar.

El legado de Ricardo Soulé en el rock argentino

Ricardo Soulé fue una figura fundamental de la historia del rock argentino y uno de los fundadores de Vox Dei. Junto a la banda participó de algunas de las obras que marcaron al género, entre ellas La Biblia, un álbum considerado central dentro de la música nacional y que consolidó su lugar como compositor e intérprete. Entre sus canciones más recordadas también se encuentra “Presente (El momento en que estás)”, una de las piezas más emblemáticas de Vox Dei, que atravesó distintas generaciones y permaneció vigente mucho después de su lanzamiento.

Ricardo Soulé, uno de los grandes referentes del rock argentino

Ricardo Soulé continuó vinculado a la música durante toda su vida y siguió realizando presentaciones junto a su banda. Su obra quedó ligada a una parte fundamental de la historia del rock argentino y sus canciones continúan presentes en la memoria de distintas generaciones.