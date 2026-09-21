Cindy Crawford es una de las supermodelos más icónicas de la era dorada de los años 90, habiendo dominado las pasarelas globales y las portadas de las revistas más prestigiosas del diseño de modas. Fuera de los reflectores, construyó una familia unida junto al empresario Rande Gerber, con quien tuvo dos hijos que heredaron su camino en las pasarelas. Sin embargo, la tragedia golpeó profundamente el corazón de este clan.

Su hijo mayor, Presley Gerber, falleció trágicamente a los 27 años de edad. El deceso ocurrió en un centro de rehabilitación ubicado en la ciudad de Los Ángeles, donde se encontraba internado, una noticia que fue confirmada de manera oficial por los voceros de su familia y la oficina del médico forense, dejando al mundo del espectáculo y de la moda en un absoluto estado de conmoción.

Cindy Crawford y su familia

El drama detrás de la muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que falleció a los 27 años

Detrás de su imponente apariencia y una prometedora carrera en las pasarelas internacionales, Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, enfrentaba una tormenta íntima marcada por una lucha de una década contra el abuso de sustancias y severos trastornos emocionales . Su intimidad comenzó a ser centro de atención, tras la noticia de su muerte a los 27 años, y muchos recordaron que esta realidad familiar quedó expuesta cuando su hermana, Kaia Gerber , rompió el silencio en una sincera entrevista con la revista Vogue.

En sus declaraciones, Kaia reflexionó: “Cuando algo así ocurre en una familia, de alguna manera afecta a todos. Creo que esa es también la razón por la que empecé a considerarme la persona fácil y nunca quise pedir ayuda. Porque me parecía demasiado tener dos hijos que me necesitaban”. Sin embargo, lejos de juzgarlo, elogió la profunda valentía del joven al decidir visibilizar sus batallas en sus redes sociales, espacio muy observado por sus fanáticos y los de su mamá, describiéndolo como un maestro absoluto dispuesto a mostrarse profundamente humano ante el mundo. Kaia enfatizó que intentar reprimir o camuflar estas problemáticas ante el escrutinio público solo fomenta un dañino sentimiento de vergüenza en quien sufre.

Kaia y Presley Gerber, los hijos de Cindy Crawford

Presley había hablado públicamente sobre algunos de sus problemas personales en redes sociales. En noviembre del 2025, anunció que se había alejado temporalmente de las plataformas digitales para ocuparse de su salud mental, a través una sentida carta abierta con sus seguidores. "Hace un tiempo que no publico nada. Tuve que alejarme un poco y dedicarme a cuidar mi propia salud mental. Pero pronto voy a volver, más fuerte, con las ideas más claras y con más determinación que nunca", expuso en aquel momento.

En la misma publicación, recordó con profundo orgullo el origen de su icónico proyecto digital de acompañamiento comunitario: "Cuando comencé con Los lunes de salud mental (Mental Health Mondays), el objetivo era generar conversaciones reales sobre esas cosas que la mayoría de las personas ocultan. Ha sido increíble ver hasta dónde llegó ese mensaje y a cuántas personas ayudó". Convencido de que la vulnerabilidad compartida era el único camino hacia el bienestar colectivo, cerró su mensaje: "Me enorgullece que algo que creé haya inspirado a otros y haya dado inicio a un movimiento más grande en torno a la apertura emocional y la sanación. Y ahora que noviembre es el Mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina, no podría haber un mejor momento para mantener viva esta conversación".

El comunicado de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

¿Quién fue Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford?

Nacido el 2 de julio de 1999 en Beverly Hills, California, Presley Gerber fue el primogénito de Cindy Crawford y Rande Gerber . Rodeado desde su infancia por el glamour y el prestigio de las altas esferas del entretenimiento, el joven decidió seguir los pasos profesionales de su madre y abrazar el diseño de modas desde muy temprana edad. A los 15 años, firmó un importante contrato de representación con la prestigiosa agencia IMG Models, consolidando rápidamente su perfil como uno de los rostros emergentes más prometedores de la industria de la moda internacional. Su esperado debut formal en las pasarelas se concretó solo un año después, al desfilar de manera imponente en la prestigiosa presentación de la colección Resort de Moschino en Los Ángeles.

A partir de ese momento, construyó una sólida trayectoria internacional trabajando para firmas globales de la talla de Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Burberry, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Uno de los hitos más emblemáticos y recordados de su carrera ocurrió durante el Super Bowl LII en 2018, cuando protagonizó junto a su madre una icónica campaña publicitaria para la multinacional Pepsi. En este comercial, recreó con gran éxito el inolvidable anuncio que la propia Crawford había estelarizado originalmente en el año 1992.

Kaia y Presley Gerber, los hijos de Cindy Crawford

Más allá de su innegable talento frente a las cámaras de los fotógrafos más reconocidos del mundo, su vida privada estuvo marcada por una profunda vulnerabilidad. La muerte de Presley Gerber se produjo el domingo 20 de septiembre de 2026, mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación de la ciudad de Los Ángeles. La dolorosa noticia fue confirmada de manera oficial el lunes 21 de septiembre por la portavoz de la familia, sumiendo al mundo del espectáculo en una profunda consternación.

A.E