Eva Bargiela muestra sus mejores looks para la primavera y redefine el estilo casual chic

Eva Bargiela volvió a captar la atención con una selección de looks que reflejan una de las tendencias más buscadas de la temporada: el estilo casual chic. La modelo apostó por dos conjuntos cotidianos pero con identidad propia: outfit de jeans con strass con piezas blancas y un conjunto monocromático con unas originales botas con tachas.

Eva Bargiela brilló con un estilo casual chic compuesto por una chaqueta y un pantalón de jean con strass

En sus últimas apariciones, Eva Bargiela publicó una serie de fotografías posando frente a un espejo en Instagram para mostrar sus mejores looks de la semana. En este sentido, demostró que no es necesario recurrir a combinaciones excesivamente elaboradas para lograr un resultado que llame la atención.

Look casual chic de Eva Bargiela//Instagram

Uno de los looks estilo casual chic que mostró la modelo se construyó a partir de un conjunto de inspiración denim. La propuesta estuvo compuesta por una chaqueta vaquero corta, de corte ligeramente amplio y lavado azul grisáceo con efecto desgastado. La prenda conservó los elementos clásicos de este tipo de diseño, como el cuello tradicional, las costuras marcadas, los botones metálicos y los bolsillos con solapa ubicados en el pecho.

Sin embargo, el detalle que transformó la chaqueta son los strass, pequeños adornos brillantes distribuidos sobre la superficie. Estos destellos aportaron luminosidad sin quitarle naturalidad al conjunto y elevan la estética relajada del denim. Las mangas remangadas refuerzaron el aire informal y aportan una sensación de movimiento, mientras que el largo corto dejó ver sutilmente la cintura.

Eva Bargiela presumió sus jeans con strass//Instagram

Bargiela combinó la chaqueta con unos jeans con strass de talle alto a juego. De esta manera, logró un efecto coordinado y moderno, sin perder la comodidad característica de las prendas vaqueros. Debajo, un top blanco mantuvo la combinación equilibrada y sencilla, además de generar un contraste suave con el tono azulado de las prendas. Asimismo, la modelo reveló en su posteo que la propuesta también puede adquirir una apariencia más delicada mediante una camisa blanca de tul con adornos florales. Esta alternativa aportó transparencia, feminidad y textura al conjunto.

Look casual chic de Eva Bargiela//Instagram

Eva Bargiela mostró un conjunto monocromático y unas botas caña alta con tachas

En otra de sus opciones, Eva Bargiela eligió un conjunto monocromático en tono topo, con una estética utilitaria y pulida. La combinación está formada por una camisa de manga larga, cuello clásico, botones discretos y bolsillos en el pecho. La prenda fue incorporada dentro de unos shorts de talle alto, con pinzas suaves y pernera amplia, que aportan estructura sin limitar el movimiento.

Eva Bargiela con su conjunto monocromático tono topo//Instagram

Un cinturón negro con hebilla metálica marcó la cintura y rompió con la uniformidad de la paleta. El accesorio cumplió una función práctica, pero también se convierte en un elemento clave para definir la silueta y sumar contraste. El punto más llamativo del look aparece en las botas caña alta negras con tachuelas que le aportaron personalidad fuerte, capaz de equilibrar la ligereza del short y transformar por completo el conjunto.

Eva Bargiela presumió sus bota caña alta con tachas//Instagram

Con estas dos propuestas, Eva Bargiela confirmó que el casual chic puede construirse desde distintos caminos desde el jean con strass hasta el conjunto monocromático y las botas caña alta con tachas. En todos los casos, la clave estuvo en combinar prendas cómodas con elementos capaces de aportar carácter.