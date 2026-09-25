Falleció el periodista Oscar González Oro a los 74 años: qué se sabe hasta ahora

La noticia sobre la muerte del periodista Oscar González Oro a los 74 años golpea de cerca al mundo del periodismo y la radiofonía argentina. El conductor se encontraba alejado de los medios y residía en Uruguay, donde mantenía un bajo perfil.

Qué se sabe de la muerte de Oscar González Oro

Murió Oscar González Oro a los 74 años. El reconocido periodista y locutor falleció este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde hacía varios años. La noticia generó conmoción en el mundo de la radio y la televisión, ámbitos en los que construyó una extensa trayectoria.

Según las primeras informaciones que trascendieron, Oscar González Oro murió en el país vecino aunque por el momento no se dieron a conocer oficialmente mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni la causa. En julio del año pasado, había reaparecido frente a cámaras y había contado en una entrevista con A la tarde (América TV) que afrontaba problemas de movilidad: “Me cuesta caminar y a veces pierdo el equilibrio. No me gusta verme así, ni que me vean”.

Oscar “El Negro” González Oro nació en Mendoza el 16 de octubre de 1951 y desarrolló una carrera de más de cuatro décadas vinculada principalmente a la radio. Su voz se convirtió en una de las más reconocidas de la radiofonía argentina y estuvo al frente de diferentes ciclos que marcaron distintas épocas del medio.

Oscar “El Negro” González Oro

Uno de sus programas más recordados fue El oro y el moro, ciclo con el que se convirtió en una figura central de la radio argentina. A lo largo de su trayectoria también pasó por distintos medios y combinó su trabajo como locutor con la conducción y el periodismo.

En televisión, también estuvo al frente de distintos programas. En 2023, por ejemplo, condujo Nosotros a la mañana en eltrece, donde reemplazó a Joaquín “El Pollo” Álvarez durante un breve tiempo. En aquella oportunidad, recordó que llevaba alrededor de 40 años de carrera y que había trabajado en señales como Televisión Pública, Canal 9, América TV y Telefe.

Oscar “El Negro” González Oro y sus últimos años alejado de los medios

En los últimos años, Oscar “El Negro” González Oro había reducido considerablemente su exposición pública y llevaba buena parte de su vida en Uruguay. En 2021 había anunciado su retiro de los medios después de 35 años de carrera y explicó entonces que quería dedicar más tiempo a su familia.

Oscar “El Negro” González Oro

En el último tiempo, algunas de sus publicaciones en redes sociales habían generado preocupación entre sus seguidores. En enero de 2026, por ejemplo, compartió reflexiones relacionadas con el paso del tiempo y la vida que despertaron comentarios de sus seguidores. Ahora, la muerte del histórico conductor Oscar "Negro" González Oro vuelve a poner en primer plano una trayectoria que estuvo estrechamente ligada a la radio argentina y que durante décadas lo convirtió en una de las voces más reconocidas del medio.