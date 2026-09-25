Falleció el periodista Oscar González Oro a los 74 años: qué se sabe hasta ahora

La noticia sobre la muerte del periodista Oscar González Oro a los 74 años golpea de cerca al mundo del periodismo y la radiofonía argentina. El conductor se encontraba alejado de los medios y residía en Uruguay, donde mantenía un bajo perfil.
Qué se sabe de la muerte de Oscar González Oro
Murió Oscar González Oro a los 74 años. El reconocido periodista y locutor falleció este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde hacía varios años. La noticia generó conmoción en el mundo de la radio y la televisión, ámbitos en los que construyó una extensa trayectoria.
Según las primeras informaciones que trascendieron, Oscar González Oro murió en el país vecino aunque por el momento no se dieron a conocer oficialmente mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni la causa. En julio del año pasado, había reaparecido frente a cámaras y había contado en una entrevista con A la tarde (América TV) que afrontaba problemas de movilidad: “Me cuesta caminar y a veces pierdo el equilibrio. No me gusta verme así, ni que me vean”.
Oscar “El Negro” González Oro nació en Mendoza el 16 de octubre de 1951 y desarrolló una carrera de más de cuatro décadas vinculada principalmente a la radio. Su voz se convirtió en una de las más reconocidas de la radiofonía argentina y estuvo al frente de diferentes ciclos que marcaron distintas épocas del medio.
Uno de sus programas más recordados fue El oro y el moro, ciclo con el que se convirtió en una figura central de la radio argentina. A lo largo de su trayectoria también pasó por distintos medios y combinó su trabajo como locutor con la conducción y el periodismo.
En televisión, también estuvo al frente de distintos programas. En 2023, por ejemplo, condujo Nosotros a la mañana en eltrece, donde reemplazó a Joaquín “El Pollo” Álvarez durante un breve tiempo. En aquella oportunidad, recordó que llevaba alrededor de 40 años de carrera y que había trabajado en señales como Televisión Pública, Canal 9, América TV y Telefe.
Oscar “El Negro” González Oro y sus últimos años alejado de los medios
En los últimos años, Oscar “El Negro” González Oro había reducido considerablemente su exposición pública y llevaba buena parte de su vida en Uruguay. En 2021 había anunciado su retiro de los medios después de 35 años de carrera y explicó entonces que quería dedicar más tiempo a su familia.
En el último tiempo, algunas de sus publicaciones en redes sociales habían generado preocupación entre sus seguidores. En enero de 2026, por ejemplo, compartió reflexiones relacionadas con el paso del tiempo y la vida que despertaron comentarios de sus seguidores. Ahora, la muerte del histórico conductor Oscar "Negro" González Oro vuelve a poner en primer plano una trayectoria que estuvo estrechamente ligada a la radio argentina y que durante décadas lo convirtió en una de las voces más reconocidas del medio.