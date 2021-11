Mavys Álvarez aterrizó hace unos días en la Argentina para declarar contra su entorno íntimo del Diego Maradona y esta mañana, Gianinna Maradona le dedicó a su papá una desgarradora carta que apuntó también a sus enemigos y la justicia.

"Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mi, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que tengo que tener. Me dejan sin poder respirar. Necesito que se haga justicia por tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado", expresó junto a una foto retro a upa del Diez.

"Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja, me duele el doble. Vivir sin vos cada día cuesta más, desde que partiste hablan de vos hasta los animales".

Desgarradora y fuertísima carta de Gianinna Maradona tras la llegada de Mavys Álvarez.

"Sin entender aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos. Te debo vivir en paz, ser feliz. Lo sé. Perdón por las situaciones que tuviste que ver. Te pienso, te siento, te sueño, te veo y me encuentro. Sigo aprendiendo, no soy un ejemplo, hago lo que puedo y cada día puedo menos o más. El tiempo terminó dándome la razón, pero de nada vale si vos ya no estás".

"Hubiese preferido no tenerla. Me consuela saber que siempre te dije todo. Todo y más. Abrazo tus enojos y abrazo los míos. Sin entender aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos".

"En un mundo repleto de hipócritas, los reales, diferentes, los que viven sin pedir explicaciones, los que hacen lo que sienten, los que hacen lo que dicen, son los locos, son los hijos de put... No me voy a rendir, la 10 en la espalda nunca la llevé pero tu apellido y tu legado de seguir pese a todo y todos va a seguir viviendo en mí".

"Más quieren verme caer más me voy a levantar, en definitiva caerse es volar un instante. Te amo y te voy a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias por seguir sosteniendo desde allá", finalizó Gianinna

Gian y Diego en momentos felices.

Mavys Álvarez a los hijos de Diego Maradona : "Fue lo que viví"

En el día de ayer, Mavys Álvarez declaró en Argentina en el caso "por Trata de Personas" que involucra a Diego Maradona y su entorno de Cuba. Allí la mujer confesó que fue abusada por el futbolista con su madre al otro lado de la puerta pidiendo verla. Ahora, en una entrevista ella pidió disculpas a los hijos del Díez.

"Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví", expresó en diálogo con Infobae.

"Ojalá no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa”, sentenció.

“Esta es la primera vez que vengo a Argentina después del 2001, cuando vine con Diego. Ahora pude recorrer un poco, en aquella oportunidad no había podido ver nada. Estaba secuestrada”, cuenta Mavys.

Mavys Álvarez a los hijos de Diego Maradona : "Fue lo que viví".

