Tras el viaje a Dubai para celebrar su reconciliación y su posterior regreso a París, Mauro Icardi y Wanda Nara continúan viviendo su matrimonio en paz mientras que la China Suárez tras el Wandagate partió a Jujuy para terminar de grabar "Objetos". Desde allí la actriz sacó hermosas fotos de los paisajes y dejó un mensaje que podría leerse como una indirecta para la pareja.

Si bien está enfocada el film que protagoniza junto a Álvaro Morte (el Profesor de la Casa de Papel), también está aprovechando su estadía en el norte argentino para disfrutar de sus maravillosos lugares que va conociendo.

En el Jujuy se encuentra aislada de todo lo que sigue surgiendo del escándalo con Wanda y se divierte sacándole fotos a las geografías que más la impactaron y las compartió en Instagram.

La indirecta de la China Suárez luego de su escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Junto a imágenes del sol asomándose e iluminándolo todo, se mostró muy positiva a pesar de la polémica con Wanda por Mauro que aún sigue en pie. "Siempre (sale el sol)", expresó junto a las postales.

Zaira Nara habló de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Zaira Nara, rompió el silencio y habló del "Wanda Gate". La hermana de Wanda Nara habló, escuetamente, de todo.

“Yo no tengo nada que ver”, señaló, mientras Germán Paoloski hacía chistes sobre las preguntas que se iba a hacer a lo largo del programa.

Acto seguido, Zaira confesó que en su vida cotidiana le preguntan sobre el escándalo que involucra a su hermana y su cuñado. “Me preguntan en la calle, te juro”, reconoció, con vergüenza.

“Me preguntan. Me dicen ‘yo soy wandagate’ y no se qué. Y yo estoy como ''no me digan nada que me hace mal '' ', aseguró.

“Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”, señaló.

FL