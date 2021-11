Mavys Álvarez a los hijos de Diego Maradona : "Fue lo que viví"

En el día de ayer, Mavys Álvarez declaró en Argentina en el caso "por Trata de Personas" que involucra a Diego Maradona y su entorno de Cuba. Allí la mujer confesó que fue abusada por el futbolista con su madre al otro lado de la puerta pidiendo verla. Ahora, en una entrevista ella pidió disculpas a los hijos del Díez.

"Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví", expresó en diálogo con Infobae.

"Ojalá no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa”, sentenció.

“Esta es la primera vez que vengo a Argentina después del 2001, cuando vine con Diego. Ahora pude recorrer un poco, en aquella oportunidad no había podido ver nada. Estaba secuestrada”, cuenta Mavys.

Así Mavys Álvarez contó que Diego Maradona abuso de ella

Mavys Álvarez, en una reciente entrevista confesó que en uno de sus encuentro con Diego Maradoa, él abuso sexualmente de ella, mientras su mamá estaba detrás de la puerta.

"Del otro lado de la puerta. Tocando insistentemente. Quería verme. Y no la dejaba. A Diego le causaba morbo tal vez, no sé. No te sabría decir", aseguró la Cubana.

Antes de cerrar, Mavys reveló que la puerta nunca se abrió y que la señora tuvo que irse.

"Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía, tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir", sentenció.