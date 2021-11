El Wandagate parece no terminar más, aunque Mauro Icardi y Wanda Nara ya lo dejaron atrás, ahora se supo que la madre de Benjamín Vicuña, Isabel Luco Morandé, puso el grito en el cielo cuando se enteró que su hijo le regaló una casa a la China Suárez. También salió a la luz que nunca quiso a la actriz por lo que le hizo a Pampita cuando estaba casada con él.

En Intrusos, la periodista chilena, Mariela Sotomayor contó cómo se vive la separación de Benjamín y la China Suárez: “Yo tengo muy buenos contactos ahí. A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina”, comenzó diciendo la periodista.

La mamá de Benjamín Vicuña se metió en el escándalo entre Pampita y la China Suárez.

“Tuvieron un tremendo escándalo porque ella le dijo ‘tienen una familia, mirá lo que les ha pasado, mira lo que estás haciendo’. Hubo un roce que duró un tiempo”, aseguró. “La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel”, reveló Mariela sobre la fuerte versión.

“Eugenia llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”, detalló.

Finalmente cerró con una filosa frase sobre la actriz. “Para lo pacatos que somos los chilenos una galla como La China Suarez es como el diablo. Es lo que ninguna suegra querría para su hijo”.

Benjamín y la China cuando reinaba el amor entre ellos.

Qué dijo la mamá de Benjamín Vicuña del escándalo de la China Suárez con Wanda Nara y Mauro Icardi

El escándalo de la China Suárez con Wanda Nara y Mauro Icardi sigue trayendo repercusiones y los medios chilenos no quedaron exentos de este conflicto.

Según informaron periodistas del país vecino, el conflicto pasó la cordillera y hasta llegó a oídos de Isabel Luco Morandé, la mamá de Benjamín Vicuña.

La periodista Mariela Sotomayor habló en Intrusos y contó cómo tomó la mujer esta noticia. "La familia de Benjamín está por encima del bien y del mal... Viven en una mansión espectacular... La mamá de Benjamín es muy elegante. Está casada con un caballero distinguido con muchísimo dinero. Es gente que está muy alejada a todo esto (la farándula) que ellos llaman 'muy ordinario'", contó.

Luego, reveló el disgusto que le dio a Isabel saber de las infidelidades de la China Suárez con su hijo y su disgusto por haberle dejado la casa que le compró. "Creo que la mamá le dijo a Vicuña 'es la mamá de tus hijos, pero mira lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!'", agregó Sotomayor.

Qué dijo la mamá de Benjamín Vicuña del escándalo de la China Suárez con Wanda Nara y Mauro Icardi.

