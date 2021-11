Mientras la China Suárez se encuentra en Jujuy filmando "Objetos" con Álvaro Morte (el Profesor de la Casa de Papel), en Intrusos revelaron cuál es la adicción que la actriz, quien está en boca de todos por affaire con Mauro Icardi y su enfrentamiento con Wanda Nara.

Adrián Pallares charló con Cristian Mamani, el periodista jujeño quien logró entrevistar a la China. Orgulloso por el logro periodístico que había obtenido Mamani contó detalles desconocidos del encuentro.

Adrián Pallares reveló cuál es el vicio que la China Suárez no puede dejar.

Un dato que dijo de la nada provocó un sorpresivo y demoledor comentario de Pallares. "Cuando llegamos ella estaba fumando un cigarrillo", afirmó el periodista.

Pallares lo interrumpió para contar: "¡Sí!, no te extrañe verla con un pucho porque algo que quizás no se sepa públicamente pero conocen todos los que trabajaron con ella es que es muy puchera. Siempre está con un cigarrillo. Es una lástima", remarcó el conductor.

"Y digo que es una lástima porque es una chica muy joven y bueno, porque el cigarrillo es un vicio, es una adicción que hace muy mal a la salud. Ella fuma como un escuerzo".

La China Suárez no puede dejar el cigarrillo.

El like de la China Suárez que activa un nuevo enfrentamiento con Wanda Nara

Ahora lejos de todo, la guerra entre la China Suárez y Wanda Nara se trasladó a las redes sociales y sigue más fuerte que nunca.

Después del polémico like de Wanda Nara a una publicación, descubrieron a la actriz avalando una polémica frase. "Tragedia es tener un matrimonio que en vez de hacerte sentir la persona más afortunada, te hace sentir infeliz", dice la placa que compartió la cuenta de Instagram "Lomáspopucom".

Para sorpresa de muchos, la China Suárez avaló esos dichos con su corazoncito y en medio de la apasionada reconciliación con Mauro Icardi.

Los likes no pasan desapercibidos y, días atrás, Wanda Nara también tuvo un desliz cuando compartió un "me gusta" en una frase que podría estar dirigida a su marido.

"La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo", dice la publicación.

El like de la China Suárez que activa un nuevo enfrentamiento con Wanda Nara.

Wanda picante.

