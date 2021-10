La entrevista de Mavys Álvarez destapó un fuerte escándalo en torno a Diego Maradona por la relación que mantuvieron en Cuba cuando ella tenía apenas 16 años y que generó la reacción de Claudia Villafañe.

La joven reveló detalles de su relación con el Diez cuando se instaló en Cuba para salir de las adicciones. En ese momento, fue Carlos Ferro Viera quien le insistió para que lo acompañe al deportista en ese particular momento en el que, según su relato, estaba muy deprimido y necesitaba a hablar con alguien.

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, dijo Mavys en la entrevista para la cadena América TeVé de Miami.

Mavys Álvarez habló de su vínculo con Diego Maradona cuando tenía 16 años.

Tras estas declaraciones, Mario J. Pentón el periodista que realizó la nota habló en Intrusos y reveló la charla que tuvo con Claudia Villafañe.

" Gracias a tu reportaje, y a haber hecho hablar a esa chica, ahora le tengo que explicar a mi nieto de 12 años un montón de cosas que no sabía”, contó el conductor sobre el diálogo con la ex de Diego Maradona.

Luego, la "Tata" compartió un contundente mensaje en Instagram en el medio de la polémica. “Te merecés todo lo que le hiciste a otros. Tú sabrás si eso te da miedo o felicidad…”, escribió.

El contundente mensaje de Claudia Villafañe tras la entrevista de Mavys Álvarez

