Hace algunos días, Carolina “Pampita” Ardohain fue invitada especial del programa de Susana Giménez. En este sentido, la diva esperaba indagar sobre toda la polémica que rodea a la modelo en relación a su expareja y su posible noviazgo con Martín Pepa.

Sin embargo, Pampita no quiso dar declaraciones al respecto y las cosas se dieron más tensas de lo que se esperaba. De hecho, en un momento de la entrevista, Susana calificó de “estúpido” a Roberto García Moritán, exmarido de Caro y papá de su última hija.

Pero la exjurado del Bailando, lejos de querer armar algún escándalo, defendió al papá de Anita y le pidió a la entrevistadora que no lo califique de esa manera.

Pampita con Susana Giménez.

Roberto García Moritán le respondió a Susana Giménez tras el insulto en vivo

En este contexto, después de que Susana Giménez insultara a Roberto García Moritán con el fin de conseguir alguna declaración para su programa, el empresario habló con Intrusos y le respondió a la diva.

Por su parte, el exministro comenzó diciendo que no pudo ver la entrevista, y criticó que en las redes “sacan mucho de contexto”. “Es difícil decirte si tengo una opinión”, agregó el político en referencia a la información poco chequeada que abunda en las redes sociales.

A su vez, el movilero le comentó que Susana fue muy “incisiva a la hora de machacarlo”, pero Moritán, en vez de responderle a la diva enojada, defendió a su exesposa y sostuvo que Pampita tiene muchas cosas para contar, más allá de su relación con él, sobre su vida como profesional: “Yo creo que a ella le interesaba una sola cosa y no la aprovechó a Caro que tiene millones de cosas para dar. Susana hace lo que quiere, es una diva, está por encima de todo”.

Roberta García Moritán y Pampita.

En este sentido, señaló que dentro de la poca información que tiene sobre la entrevista, sabe que Caro “reaccionó muy bien”: “Le dijo que no correspondía y está bien, porque defiende mucho a su familia. Y yo no voy a hablar de ella ni de su vida ni de sus cosas”. Al mismo tiempo, habló sobre su vida amorosa: “Yo estoy solo y así va a ser todo el tiempo que tenga que ser”.

¿Roberto García Moritán sigue enamorado de Pampita?

Por otro lado, el político también se comunicó con LAM, donde contó haber recibido distintas invitaciones a programas de televisión para dar su versión de los hechos, pero aseguró que no se quiere “sobreexponer”.

“Es una gran oportunidad para contar mi versión de la historia, contar cómo sufrí yo todo este tiempo, la operación política y el daño que le ha hecho a mi familia, y el mal momento que hemos pasado", expresó, y agregó que para él “es importante siempre tener algún canal para comunicar las cosas importantes porque se han dicho muchas mentiras y pabadas".

En este sentido, aseguró haber recibido propuestas de Juana Viale, Mirtha Legrand y Susana Giménez: "Son grandes divas. Le dije que no a todo para ser franco, pero hay muchas personas que me están pidiendo que le devuelva la gentileza a Caro por lo amable que fue y reafirme la idea de que ella es una mujer de familia".

Roberto García moritan confesó su amor por Pampita.

Al mismo tiempo, al igual que lo hizo en Intrusos, se refirió al acto de bondad que tuvo Pampita en el programa de Susana, y destacó la personalidad de su exesposa: "Ella ha cuidado siempre a los chicos y los ha defendido a muerte. Y eso es una realidad que nadie puede negar. ¡Me da defendido a mi frente a Susana!"

Además, señaló que Pampita es una persona que está “por encima de los conflictos” y que no tiene “espacio para el dolor”, pero que cuando se meten con los suyos, “saca los dientes”.

También, aunque ya no estén juntos y su superación se haya convertido en una noticia mediática, García Moritán reveló que su amor por Pampita sigue existiendo: : "Yo la amo a Caro. No se si enamorado es la palabra pero la amo, amo la familia. Hay días que estoy triste. Hay días que estoy bien y otros que estoy mal. No lo voy a negar, el aprendizaje que esto me dio es a respetarme".

VFT