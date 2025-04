Después de que el miércoles 9 de abril anunciaran en LAM la separación definitiva entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto, salió a la luz un detalle que hasta el momento había pasado desapercibido. Fue la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech la que expuso una intimidad que podría haber anticipado el fin del amor.

Cuál es el detalle que anticipó la separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Juana Repetto y Sebastián Graviotto dieron por concluido su vínculo y la mediática lo confirmó ensus redes sociales. “Lo que quiero decirles es que no me dejaron. No quiero entrar en detalles de la situación, pero está medio país dándome el pésame como si estuviera llorando, destruida. No es real, así que lo primero que me salió fue decirles eso y, ahora, quiero decirles que estoy bien”, explicó la segunda hija de Reina Reech.

Tras haber blanqueado su separación, múltiples usuarios en la red encontraron pistas que habrían anticipado esta situación. Fue específicamente en uno de los videos de la construcción de su nueva casa, que Juana Repetto publicó el domingo 6 de abril, cuando notaron que en la distribución de las habitaciones faltaba una para la hija de Sebastián, Guadalupe, producto de un romance anterior con Francisca Ladino.

Además, otro detalle que llamó la atención fue la forma que tuvo la mediática de referirse a su hogar, sin incluir en ningún momento a Graviotto. “Me siento muy bendecida y afortunada de poder estar terminando mi casa propia”, expresó la madre de Belisario y Toribio. Los seguidores no perdonaron ningún cabo sin atar y poniendo el dedo en la llaga esbozaron filosos comentarios.

Los filosos comentarios en el video de la nueva casa de soltera de Juana Repetto

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron. Sin embargo, su distancia se habría hecho notar previo al comunicado de la influencer, debido a que enseñó cuál será su nueva mansión de soltera. La mediática y el instructor de esquí decidieron no continuar juntos, no obstante, la actriz expresó que ambos priorizarán el bienestar de sus hijos.

