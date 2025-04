Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron en las últimas semanas, y la noticia se dio a conocer el pasado miércoles por la noche. Rápidamente, y para no generar más polémicas, la influencer compartió en sus historias de Instagram una serie de videos, donde explicaba que no había un motivo para lo ocurrido. Simplemente, no funcionaban como pareja, y el foco de atención debía estar en proteger a sus hijos. Ellos habían conformado una familia de cinco, pero no todos los menores eran en común.

Los hijos de Juana Repetto y Sebastián Graviotto: ¿Cuántos tienen en común?

Juana Repetto y Sebastián Graviotto mantuvieron una relación de más de siete años, con idas y vueltas. Ellos se conocieron en 2007, y tuvieron un amor fugaz y adolescente durante algunos años, donde se encontraban esporádicamente. Sin embargo, en el 2020, decidieron casarse por civil, y, en el 2023, realizaron un gran festejo junto con su familia y amigos. Allí hicieron la presentación de sus tres hijos, y cerraron la familia que se mantendría hasta hoy en día.

Mientras estuvieron separados, ambos hicieron sus vidas y se convirtieron en padres primerizos. Por un lado, el 12 de agosto de 2016, Juana Repetto tuvo a Toribio por inseminación artificial y se volvió madre soltera. Por el otro, Sebastián Graviotto se casó con Francisca Ladino, y fue papá de una nena llamada Lupe, ese mismo año. Pero la viva volvió a reunirlo y, tras su casamiento civil, ambos tuvieron a su primer y único hijo en común.

A fines de junio del 2021, nació Belisario. La noticia la dieron en las redes sociales, mostrando un emotivo parto en el agua. Él fue el segundo hijo de la pareja, pero primero que compartían. A pesar de esto, ellos mostraron siempre a su familia consagrada: de viaje iban los cinco, y convivían en la misma casa. Los tres menores eran hermanos de alma y sangre, a pesar de que los dos mayores tuvieran padres diferentes.

Sin embargo, según contó Juana Repetto, la pareja no funcionó como creían, por lo que decidieron terminarla. Ángel de Brito detalló, el pasado miércoles, que los menores se enteraron de lo sucedido unos días antes. “Me dice que el sábado se lo contaron a los chicos, que sus padres estaban separados. Se lo confirmaron y él se fue de la casa, o sea, ya no conviven”, detalló el conductor de LAM. La influencer confirmó la información, pero evitó poner en el foco mediático a sus hijos, mientras que Sebastián Graviotto mantuvo el silencio en sus redes sociales.

