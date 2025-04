Juana Repetto reveló el motivo de su separación de Sebastián Graviotto: "Es un proceso difícil, doloroso y con angustia"

La separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto sorprendió a todos sus seguidores, quienes habían seguido su historia de amor desde un comienzo. Sin embargo, varias situaciones habrían llevado a la pareja a la ruptura . Este miércoles se dio a conocer la noticia, y este jueves 10 de abril, por la mañana, la influencer realizó una serie de videos en sus historias de Instagram explicando cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.

¿Por qué Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron?

La historia de amor de Juana Repetto y Sebastián Graviotto se remonta al 2007, cuando él participó de Gran Hermano y provocó el flechazo de ella. Varias oportunidades tuvieron que vivir para que, en el 2020, pudieran casarse por civil, en una íntima ceremonia al aire libre. En 2023, realizaron la gran celebración, pero en abril del 2025 anunciaron su separación. Sus seguidores quedaron sorprendidos, y no dudaron en escribirles por privado. Ante la inesperada noticia, la influencer prefirió no mantener el silencio mucho más y realizó una serie de videos en sus historias de Instagram, donde contó los detalles de la decisión.

"Estoy acostumbrada a compartir de mi vida, porque son cosas que pueden sumar. En este caso, que mi separación no le aporta a nadie, me cuesta", comenzó Repetto. De esta manera, explicó que no hubo terceros en discordia ni una situación que explotara la relación. Por el contrario, se dieron cuenta de que no estaban funcionando como pareja, y tomaron la mejor decisión para sus hijos. "No me dejaron. Hay medio país dándome su pésame como si estuviera tirada en el piso, llorando, deprimida. Estoy bien", aseguró.

El foco de atención admitió que está sobre sus hijos, Toribio, Lupe y Belisario, y por eso se lo comunicaron el pasado sábado. Sin embargo, reconoció: "Es un proceso difícil, doloroso, con momentos de angustia y frustración porque se cae lo que uno idealizó. Por más seguro que estés en la decisión, duele y es un proceso a transitar". De esta manera, cerró el comunicado explicando que buscarán la manera de ponerse de acuerdo para mantener el "nuevo formato de familia", y sentenció: "Lamento que la separación sea poco jugosa e interesante. No pasó nada es simplemente dos personas que no estaban funcionando bien como pareja".

Juana Repetto fue la única que, por el momento, decidió compartir los detalles de la separación. Por su parte, Sebastián Graviotto mantiene el silencio y no compartió nada en sus redes sociales. A pesar de todo, la influencer agradeció los mensajes que fue recibiendo de sus seguidores, quienes querían asegurarse de que se encontraba acompañada en este proceso. Los usuarios en redes sociales comenzaron a realizar teorías sobre la separación, y recordar la historia de amor que duró tantos años.

