Así fue el día que Alberto Martín le confesó su amor a Carmen Barbieri, pero el resultado no fue el que esperaba

Alberto Martín y Carmen Barbieri compartieron escenario, proyectos y una amistad que creció con el tiempo. Pero hubo un día en que todo cambió: el actor decidió confesarle su amor en vivo, sorprendiendo a más de uno, aunque el resultado no fue el que esperaba. Lo hizo con palabras sinceras, en medio de una charla distendida, dejando entrever su conexión.

El día que Alberto Marín sorprendió a Carmen Barbieri con una dedicatoria de amor

Alberto Martín

“Somos un poco más que amigos con Carmen. Yo la protejo y me siento protegido por ella”, dijo el actor, conmovido, durante una entrevista televisiva con Intrusos (América). La dedicatoria impactó a todos, pero sobre todo a la propia actriz, quien escuchaba todo desde otro espacio del mismo canal.

En la misma línea, Alberto Martín, con más de 70 años de trayectoria y una vida marcada por la discreción, se animó a hablar desde el corazón, exponiendo sus sentimientos. “A veces se mueven algunas cosas en la parte sentimental que uno no pensaba que se iban a mover”, expresó. Y agregó: “¿Cómo continúa? No sé”.

Carmen Barbieri

Cabe destacar que la relación entre él y Carmen Barbieri se fortaleció durante la obra Veinte millones, donde compartieron escenario y largas jornadas de trabajo. Pero también hubo gestos cotidianos que marcaron la cercanía. “Mi hija María Marta le dice ‘mamá’ a Carmen. Y mis hermanas le piden que les haga el flan de queso, su especialidad”, contó.

Aunque nunca se dieron un beso, según aclaró Alberto Martín, siempre compartieron momentos de cuidado mutuo. “Eso no quiere decir que Carmen no me ponga el aerosol en la rodilla o yo le toque la pierna que le duele”, dijo, con tono afectuoso.

Carmen Barbieri y Alberto Martín

En la misma línea, la confesión del actor incluyó una reflexión sobre la soledad y el acompañamiento. “Ella necesita estar acompañada. Lo que más presión le hace es la soledad. Todo lo que le pasa, disfonía, dolores en la rodilla... es difícil si estás sola”, comentó el actor, que enviudó en 2018 tras 45 años de matrimonio.

“Lo que digo es la verdad, no hay mucha vuelta. Esto empezó con un juego de acompañarnos y hoy es esto, es así. Decir lo contrario sería mentir”, afirmó. De esta forma, Alberto Martín dejó en claro que no buscaba generar impacto, sino compartir lo que sentía, haciéndole saber a su compañera el gran amor y admiración que sentía por ella.

En medio de la entrevista, Carmen Barbieri salió al aire para responderle. Lo hizo con afecto, pero sin avanzar hacia una relación sentimental. “Alberto, cómo te quiero. Escuché cosas muy lindas. Agradezco a la vida que nos haya puesto en el camino”, dijo emocionada. Y agregó: “Hace años que somos amigos... Tenemos muchos planes laborales. Sos un gran profesional”.

Por su parte, la respuesta de la actriz fue cálida, afectuosa, pero no correspondió a la expectativa romántica de Alberto Martín. En la misma línea, la exvedette valoró la amistad, el respeto y la admiración, sin comprometerse más allá de una amistad. “Estoy emocionada por tus palabras, porque es lindo que reconozcas nuestra amistad, pura y sincera”, concluyó.

Alberto Martín

Alberto Martín y Carmen Barbieri protagonizaron un momento televisivo que combinó sinceridad, afecto y espontaneidad. Así fue el día que él le confesó su amor en vivo, pero el resultado no fue el que esperaba. Aun sin una respuesta romántica, la escena dejó en evidencia el respeto mutuo, la cercanía construida con el tiempo y una forma de vincularse sin etiquetas.

