Carmen Barbieri le hizo un reclamo a Alberto Martín y él le respondió

Carmen Barbieri tuvo una lista de amores que la han acompañado en muchos años de su vida. Entre ellos, Santiago Bal, con el cual mantuvo una relación de 25 años. Sin embargo, actualmente la conductora está soltera, sin ningún amor dando vueltas, aunque hace un tiempo comentó que Alberto Martín la acompaña muy bien. No hay confirmaciones de este romance, aunque a veces los protagonistas hacen un pase cómico y juegan sobre su situación amorosa. Esta vez fue en Mañanísima, programa que conduce Carmen en Ciudad Magazine.

"¿Todo es de a poco lo tuyo? Es demasiado despacio, hace años que te estoy esperando", le dijo Carmen Barbieri a Alberto Martín, reclamándole por qué no se la juega por ella. Entonces, el actor aprovechó que era el Día del Beso y se tomó el atrevimiento de robarle un beso a la conductora, que le respondió con un "Te amo, te quiero amigo".

Carmen Barbieri en Mañanísima

Pero Carmen Barbieri quiso saber más y le consultó a Alberto Martín, directamente, por su accionar: "No me llamas nunca y cuando contestas de vez en cuando, lo haces con una carta de amor. Me dijiste que nosotros no hemos tenido una relación, ¿Cuándo tuvimos una relación?"

Entonces, ni lento ni perezoso, Alberto Martín le acaró los tantos y le explicó cómo era su relación: "Nosotros tenemos, no dije que amorosa, sino somos una pareja poco explotada. Yo soy el hombre para vos para estar en el escenario, mejor que cualquiera", le explicó a Carmen Barbieri y aprovechó para hablar de su química en el escenario.

Carmen Barbieri junto a Fede Bal

Luego, Carmen Barbieri le preguntó a Alberto Martín sobre esta relación que tuvieron en el verano. "¿Tuvimos una relación en el verano que no llegó a mayores, pero por qué?". Entonces, el actor respondió con seguridad: "El día del disturbio, quién estaba en tu casa, Penka y Alberto y nadie más. Eso quiere decir que yo estoy cuando tengo que estar y eso es importante".

Por último, Alberto Martín finalizó con una descripción sobre Carmen Barbieri y cómo debería ser la relación entre ellos dos si sucediera. "Si fuera porque me necesitas tendría que estar todo el tiempo al lado tuyo. Vos sos demandante, más de una vez de lo dije. Vos no te conformas con una cosita rápida, sos una mujer para otras cosas", agregó seguro de lo que estaba diciendo.

Carmen Barbieri le hizo un pedido a Nacho Viale con respecto a Mirtha Legrand: "¡Dejala tranquila!"

Recientemente, Adrián Suar dio una entrevista en donde confirmó que Mirtha Legrand no volvería, por el momento, a El Trece por un arreglo económico al que todavía no llegaron. Entonces, Carmen Barbieri hizo un descargo contra Nacho Viale. "¿Por qué no la dejan a Mirtha trabajar en Canal 13, que ella lo ama? Que trabaje gratis. A ver, con la edad que tiene Mirtha, con lo bien que está. Tiene ganas de seguir haciendo el programa", resaltó la conductora en Mañanísima.

Después, Estefi Berardi le agregó una razón por la que Mirtha y El Trece no estarían arreglando. "No creo que Nacho quiera que trabaje gratis", explicó. Entonces, Carmen Barbieri arremetió contra Nacho Vale: "Dejala tranquila a la abuela, que haga lo que quiera. Si quiere venir acá y sentarse a desayunar, que lo haga. Está espléndida. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿Veinte? Yo quisiera que esté en el libro Guiness y que viva 150 años y perfecta como está ella. Pero que la dejen hacer lo que quiera. Ni una nota le debe dejar hacer el nieto".