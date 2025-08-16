Mauro Icardi volvió a la cancha con la camiseta del Galatasaray y allí estuvo la China Suárez para alentarlo. Tras marcar un gol y vivirlo con inmensa felicidad, el futbolista decidió escribir unas palabras para su novia que, por supuesto, no pasaron desapercibidas en las redes sociales.

En lugar de detenerse en el mensaje de amor, los usuarios destacaron varios fragmentos que, según ellos, serían sutiles indirectas a Wanda Nara. Además, opinaron que Icardi revela cuándo nació su amor con la actriz.

La polémica frase con la que Mauro Icardi le dio la razón a Wanda Nara y reveló cuándo nació su amor con la China Suárez

La historia de Mauro Icardi y la China Suárez surgió en octubre de 2021, aunque ambos negaron que haya pasado algo y que se trató de un simple encuentro fallido. Para Wanda Nara, sin embargo, esto no fue así y siempre tuvo dudas, pese a seguir con él, que tuvieron algo más que un simple affaire.

En julio de 2024, tras varias idas y vueltas, la conductora reveló que estaban separados aunque el jugador, según las capturas de mensajes que mostró ella, no quería aceptarlo y le pedía para volver. Poco después, Icardi confirma su relación con la China Suárez en medio de la fuerte polémica con su expareja.

Desde ese entonces, el jugador y la actriz apostaron fuerte a su noviazgo, tal es así que la joven decidió dejar su carrera en Argentina y hasta a sus dos hijos más pequeños, Magnolia y Amancio Vicuña, para seguirlo a Turquía, donde actualmente prueban la convivencia.

En medio de este contexto de amor y armonía, Mauro Icardi le dedicó un extenso mensaje a la China Suárez para agradecerle su apoyo, compañía y estar presente en los momentos difíciles que le tocó atravesar: “Hoy no quiero hablarte solo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos uno de los capítulos más duros de su vida".

Y agregó, súper enamorado y agradecido: "Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre... también me dejó frente a mis miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos... firme, incondicional, dándome fuerzas incluso cuando más sufría de dolor”.

Luego, Mauro Icardi reveló cuáles fueron los gestos de la China Suárez que para él fueron muy importantes y fortaleció el vínculo: “No solo me cuidaste físicamente; cuidaste mi alma y sobre todo mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo... Y aunque yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota.. vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome".

Presumiendo una vez más su noviazgo con la cantante, continuó: "Esa luz, hoy la compartimos juntos. La disfrutamos y la llenamos de amor. Miro atrás y siento nostalgia, no por la lesión, sino por lo que aprendimos juntos en ese tiempo".

No obstante, los usuarios de las redes sociales coincidieron en que sus palabras sonaban a "palitos" para su ex Wanda Nara ya que él le había pedido que se reconcilien y que lo acompañara en la recuperación de su lesión. "Aprendí que el verdadero amor no se demuestra solo en los días fáciles, sino en las batallas, en la paciencia, en las manos que no sueltan aunque todo se ponga en contra”, escribió Mauro Icardi y para muchos se trató de un mensaje para la empresaria cosmética.

El jugador del Galatasaray agregó a la extensa dedicatoria para su novia: “Hoy, mientras sueño con volver más fuerte que nunca, también sueño con todo lo que nos queda por vivir. Sé que el futuro nos va a sonreír, porque lo vamos a construir juntos, paso a paso, con el mismo amor y la misma fe que nos trajo hasta acá".

En otro fragmento, casi al final de su posteo de Instagram, Icardi vuelve a llamar la atención con otra posible indirecta a Wanda: "Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginar lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y hermosos momentos que vendrán. Te amo”.

Sorpresivamente, Mauro Icardi acompaña su texto con una imagen de ellos sonriendo y cierra con una polémica frase que le dio la razón a Wanda Nara ya que revela que su amor con la China Suárez comenzó "mucho antes" de aquella primera foto juntos, como había dicho la mediática tiempo atrás, asegurando que la actriz "arruinó" su matrimonio con él.