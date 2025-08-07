El día que Mirtha Legrand conoció a Carlos Gardel y Frank Sinatra

Mirtha Legrand fue parte de una noche especial que reunió a Carlos Gardel y Frank Sinatra en una historia que combina talento, música y ficción. El miércoles 6 de agosto, la conductora tuvo un cruce inesperado con dos leyendas de la industria de la música, ofreciendo una experiencia única y marcando un momento clave en sus vidas.

Mirtha Legrand vivió una velada singular el miércoles 6 de agosto, al asistir a una función que recrea el vínculo imaginario entre Carlos Gardel y Frank Sinatra. En un relato que entrelaza arte, memoria y creatividad, la conductora se sumó a una propuesta que pone en escena a dos íconos de la música mundial desde una perspectiva inesperada.

En una velada cargada de emotividad, la diva de los almuerzos asistió al teatro Multitabaris para presenciar ‘Cuando Frank conoció a Carlitos’, el musical que imagina un encuentro entre las dos leyendas del espectáculo. La actriz fue recibida con ovación por el público presente, que celebró su llegada.

La obra teatral fue escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González; es dirigida por Natalia del Castillo. Según se conoció, la función que fue a ver Mirtha Legrand se presenta de miércoles a domingos en el complejo ubicado en Av. Corrientes 831, CABA. Desde su estreno en 2024, se convirtió en una maravilla teatral que no para de crecer.

Cabe destacar que el imaginario encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra fue galardonado con el Martín Fierro al Teatro como mejor obra musical, recibió siete Premios Hugo, incluido el de Mejor Musical del Año, y en los últimos meses, fue declarada Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La producción de ‘Cuando Frank conoció a Carlitos’ recrea el imaginario encuentro entre Gardel y Sinatra en Nueva York, hacia 1934. Lejos de los tradicionales espectáculos de tango, el musical sorprende con una versión íntima y pícara del cantante de tango, alejada del mito popular que lo describe, y con un joven Sinatra que apenas comienza a descubrir el talento que lo convertiría en leyenda.

Tanto para Mirtha Legrand como para el resto de la audiencia, la puesta en escena es digna de Broadway, logrando destacar por actuaciones destacadas. Por su parte, tuvo una cuidada dirección musical y bien consolidada que estuvo a cargo de la Orquesta Aeropuertos Argentina, sobre arreglos de Nico Posse.

Quienes dieron vida a los icónicos personajes fueron Oscar Lajad como Carlos Gardel, cargado de carisma y profundidad; y Lucas Gerson interpretó a un Frank Sinatra fresco y encantador. Mientras que Antonella Misenti completa el elenco con una presencia escénica que aporta dinamismo y sensibilidad. La producción de Héctor Cavallero logra un equilibrio entre lo histórico y lo teatral, ofreciendo al público una experiencia inolvidable.

Al terminar la función, Mirtha Legrand le dedicó unas emotivas palabras para toda la audiencia y los actores. “Para los amantes del tango esta noche es gloriosa. Realmente un espectáculo maravilloso, chicos, maravilloso. Hemos disfrutado, nos hemos divertido y emocionado. ¡Arriba el tango siempre! Muchas gracias”, concluyó con una gran sonrisa recibiendo los aplausos de todos los presentes.

Mirtha Legrand fue parte de una noche especial en la que el teatro se vistió de homenaje y emoción. ‘Cuando Frank conoció a Carlitos’ no solo reunió dos íconos sobre el escenario, sino que también logró captar la atención de todos los presentes. Música, talento y una producción cuidada hacen que esta propuesta en escena sea inolvidable.

