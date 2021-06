Luis Miguel, la serie: quién es Fernando Guallar, el otro galán de la ficción

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie sumó nuevo personajes que lograron despertar pasiones entre los seguidores.

Pero además de Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel, es Fernando Guallar quien logró captar la atención de los fans.

El actor español, que protagonizó para Netflix la serie Velvet Colección, interpreta a Mauricio Ambrosi, mano derecha y amigo de Luismi.

Fernando Guallar interpreta a Mauricio Ambrosi.

"No tenía mucha idea de quién era Luis Miguel. Me llegó la posibilidad de este proyecto, me documenté antes de ir al casting. Conocía a Luis Miguel porque en España también es popular, pero nunca me iba a imaginar que en México existiera tal fervor, fenómeno fan por este hombre", dijo el actor en La Nación.

Fernando Guallar también fue protagonista de Velvet Colección.

En los últimos capítulos de esta nueva temporada, Ambrosi mantiene una vínculo estrecho y amoroso con Michelle Salas, hija de Luis Miguel. "Se crea un vínculo, un contacto entre Mauricio y Michelle porque siendo un gran amigo de Micky, pues de alguna manera también tiene una vena paternal, que quiere cuidar también y quiere que le vaya a lo mejor posible”, dijo Guallar sobre esta relación.

Más de Fernando Guallar

Fernando Guallar tiene 31 años y nació en Andalucía, España. Antes de ser actor estudió arquitectura.

"Terminé mi carrera de arquitecto cuando empecé a rodar Velvet Colección, que no sé ni cómo lo hice. Desde entonces no he ejercido de arquitecto porque ahora donde me siento feliz es en la actuación. Sin saber hacia dónde va todo, es una carrera muy inestable, uno está muy desprotegido frente al huracán de la industria”, contó en La Nación.

Después de Luis Miguel, la serie el joven intérprete comenzará nuevos proyectos. "Tengo por delante una película. Es una gran suerte poder elegir proyectos, tengo mucha suerte de tener el equipo que tengo", confesó.