Romina Uhrig es una de la más queridas de Gran Hermano, siempre que quedó nominada el público le mostró su apoyo. Aunque ella entró con un perfil fuerte a la casa porque era diputada Nacional por el Frente de Todos, esto generó muchas críticas hacia su persona. Además fue pareja del ex Intendente de Moreno, Walter Festa, quien fue investigado por corrupción y enriquecimiento ilícito.

Diego Brancatelli manifestó que no le cierra del todo el juego que hace Romina. En una entrevista para Por si las Moscas, cuando le preguntaron por la participante dijo: "Del juego que está haciendo me parece que es bueno, hay cosas que igualmente no me gustan”. “Me parece que degrada un poco a la política y que no habla bien eso, me parece que debería haber buscado otro camino en la política o en otro sector”, explicó el periodista.

“Entrar a GH y que haga uso de, no me parece”, insistió con la forma de juego de la exdiputada. “Hay gente que la quiere de candidata, no sé si es broma o en serio. Así está también un poco el país, es raro de explicar, si hay chances de que Bullrich o Milei puedan ser algo en la Argentina es porque la gente vota cualquier cosa”, dijo un tanto preocupado por el fenómeno que causa Gran Hermano.

Diego Brancatelli se refirió a la fama que consiguió Romina por entrar al programa y que haría en un futuro con eso dentro de la política. “Romina se está haciendo muy conocida. Yo estoy convencido de que si ella sale y decide hacer algo en política, si arma muy bien su discurso y lo presenta fácilmente, mucha gente la votaría”, cerró el periodista.

