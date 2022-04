Diego Leuco contó cómo es compartir camarín con Rolando Barbano.

Instagram

Diego Leuco contó hoy en su cuenta de Instagram, cómo es compartir camarín con su colega, el periodista Rolando Barbano. El presentador no solo dio su opinión, sino que compartió un video para que todos vean parte de lo que vive cuando su compañero llega.

“Gran momento del día compartir camarín con Rolando Barbano”, comentó Diego Leuco y agregó, “Se porta bien, es muy prolijo. Trabaja mucho la barba antes de salir al aire”.

Más adelante, en sus historias, el periodista subió un video con Rolando Barbano y mostró lo que hacen juntos en el camarín.

“Para los que me preguntaban cómo es compartir camarín con Barbano. Hoy descubrió discos y es un niño”, dijo Leuco, mientras mostraba a su colega ver el paraíso de discos de acetato.

Entre los datos curiosos que reveló el periodista, está el número de tatuajes que tiene en su cuerpo. En total tiene por ahora 13 tatuajes. También contó que no le disgusta que lo llamen “changuito”, pues así lo llama su papá, el reconocido periodista Alfredo Leuco. “Está bueno, no me jode para nada”, expresó Leuco. Para los más curiosos, Diego respondió una insólita pregunta, sobre sí usa Boxer o slip. “No solo uso boxer, sino que no conozco a nadie que use slip”.

Diego Leuco habló sobre Pedro Alfonso

Un seguidor del periodista le consultó sobre, cómo le cayó Pedro Alfonso, en la entrevista que le hizo al actor y productor en la radio. Ante esto, Diego respondió: “No lo conocía y me cayó espectacular, nos divertimos mucho”.

Diego Leuco está muy feliz junto a su nueva novia, la periodista deportiva, Sofía Martínez, a quien conocía desde hace muchos años en el medio, pero la trasmisión de los recientes Juegos Olímpicos, los unió más y fue el cupido para que ambos se enamoraran y le dieran inicio a su amor.