Diego Maradona Jr., hijo mayor del fallecido Diego Armando Maradona criticó con firmeza a quienes comparan a su padre con Lionel Messi, dos grandes figuras que hacen parte de la historia y el presente del fútbol argentino.

El portal de noticias de Telefe publicó las declaraciones que Diego Maradona Jr. hizo para una radio en Nápoles, en las que no acepta que hayan comparaciones entre Diego Maradona "D10S" y Lionel Messi "La Pulga", según dijo el heredero, "la comparación entre Messi y mi padre es inaceptable".

Diego Maradona Jr.

Para el hijo mayor de Maradona, las personas que comparan a Diego Armando Maradona con Lionel Messi, simplemente, no saben de fútbol: "La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero, no quiero tirarle la cruz de inmediato a Lionel", remarcó Diego Maradona Jr.

Al ser consultado por la derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita el pasado martes 22 de noviembre, el entrenador del Napoli United en Italia, le quitó responsabilidad absoluta a Messi y aseguró que se trata de un trabajo de todo el equipo, dando a entender que, el resultado final, también es de un equipo.

Diego Armando Maradona.

"Estoy destrozado por esta derrota. Me cuesta creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura. Tenían bastante miedo. El fútbol es así. Vienen a ti. A veces sucede que pierdes incluso contra oponentes mucho más débiles", subrayó el hijo mayor de Maradona.

Selección Argentina.

Diego Maradona Jr. aseguró que ama a Messi y "lo banca a muerte"

En sus redes sociales, Diego Maradona Jr. mostró su radical apoyo a la Scaloneta. "En las malas mucho más". A estas declaraciones, el entrenador hizo un video donde desmintió que haya criticado a la Selección Argentina.

"Estoy golpeado por la derrota, pero, sigo pensando que la Argentina es el mejor equipo del Mundial. Se le puede ganar tranquilamente a Polonia y a México", a estas declaraciones y para dejar en bien preciso, Diego Maradona Jr. afirmó que banca a Messi.

Lionel Messi.

"Yo a Messi lo banqué siempre y creo que es el mejor jugador del mundo hoy en día. Si me piden comparación con mi viejo... bolu** el que me lo pide, porque mi viejo no tiene comparación con nadie. Eso no quiere decir que yo odio a Messi, al contrario, yo amo a Messi. Es mi capitán y lo banco a muerte", aseguró el hijo mayor de Maradona.

Diego Maradona Jr. estuvo frente al Papa Francisco

Hace solo unas horas, Diego Maradona Jr. compartió una foto de su breve encuentro con el Papa Francisco. El heredero la fortuna de Maradona expresó sus emociones generadas por su visita ante el Sumo Pontífice.

El Papa Francisco, Diego Maradona Jr.

"¡Una emoción increíble poder estar al lado de nuestro Papa Francisco! Gracias dios por todo lo que estoy viviendo", expresó el hijo mayor de Diego Maradona.