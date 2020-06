Diego Ramos habló de su pareja por primera vez en "PH"

Súper reservado de su intimidad, Diego Ramos sorprendió a todos los invitados de "Podemos Hablar", el programa conducido por Andy Kusnetzoff al revelar el nombre de su pareja, con quien sale hace unos dos años según contó. El hombre que lo conquistó se llama Mauro y aunque en un principio no quiso revelar con quien estaba saliendo, al momento de prender la vela y pedir un deseo lo reveló.

Todo comenzó cuando el conductor hizo el famoso frente a frente y el actor quedó ante Luisa Albinoni. La actriz le preguntó por qué él no revelaban con quién estaba en pareja, con quién compartía su vida, por qué no lo contaba ya que si lo hacía muchas personas se iban a poner felices. Diego contó que estaba feliz, en pareja desde hace dos años y que no se escondía de nadie que iba al supermercado, y hacía todas las actividades de su vida cotidiana con su pareja, pero que no le gustaba dar detalles de su vida personal y que siempre fue así y que sólo le gustaba que se hable de su trabajo, pero luego se soltó con todo...

Al momento de encender la vela y pedir un deseo el actor dijo: "Yo quiero pedir que nadie se sienta contra la pared ni el que pregunta ni el que responde, cuando le hacen una pregunta.... ...Siempre voy a apostar por el amor y por lo que soy... y mientras caminaba de vuelta a su punto en el estudio deslizó: "Ah, Luisa, se llama Mauro", afirmó y Luisa le dijo, "te felicito".

Así por primera vez reveló el nombre de quien lo hace feliz.