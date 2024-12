Así está hoy India, la hija de la China Ansa y Diego Mendoza

Josefina “La China” Ansa (33) vive un momento inmejorable. Tras ganar el Martín Fierro como Revelación por su trabajo en “Escape Perfecto”, por Telefe, durante 2023, la periodista habló de familia que formó con el ex futbolista de Huracán, Diego Mendoza (32), con la llegada de su hija India (1), el 17 de junio de 2023.

Feliz con su presente, Josefina también le contó a CARAS cómo es la personalidad de su chiquita, con quien protagonizó una divina producción navideña.

La China junto a su hija y su pareja, el ex futbolista Diego Mendoza.

Qué dijo "La China" Ansa sobre su hija de 1 año.

“India trajo luz a todo lo que estábamos construyendo de a dos. El amor que tengo por ella no puedo describirlo en palabras porque quedaría corto. Es una beba inmensamente feliz. Se ríe a carcajadas y todo el día. Su sonrisa es el motor de lo que encaro. Me tiene rendida a sus pies, me vuelve loca de amor. Me hizo crecer como persona y lo sigue haciendo cada día. Siempre me enseña algo. Hoy soy mejor compañera de vida, mejor hija, mejor amiga y mejor mujer”, le dijo en exclusiva a CARAS la conductora.

India posó muy divertida para la producción navideña para CARAS.

“Haber recibido el Martín Fierro junto a mi pareja y a mi hija, es un recuerdo, no se borrará de mi retina. Fue de los momentos más felices. Un reconocimiento al trabajo y esfuerzo. Lo más lindo de todo fue ver a mis compañeros alentando y arengando para que lo ganara. La felicidad de mis colegas, el abrazo de profesionales que tanto admiro hicieron del premio algo inexplicable”, agregó “La China”.

La periodista y un retrato entrañable junto a India.

"La China" también reveló qué tiene suyo su hija y qué heredó de su papá.

“Del padre heredó el carácter: es cariñosa, seductora, compradora y muy carismática. De la madre, sacó la hiperactividad, la energía, la sonrisa y dulzura... Con Diego nos conocimos por videollamada. Él estaba en España y yo acá. Fue la época del COVID en 2020. Fue muy loco e increíble a la vez: nos hicimos amigos, compañeros", confesó la conductora, quien continuará en 2025 con “Escape perfecto” junto a Iván de Pineda.

“Tengo la familia que siempre soñé: ver crecer a nuestra hija es la recompensa más grande. Miro para atrás y me emociono al ver cuánto crecimos como pareja con Diego y cómo llegamos a ser la familia que somos", concluyó Josefina, quien reveló por último: "Nos vamos a casar cuando baje un poco la exigencia con la que vengo y tenga tiempo de poder planificar y disfrutar el proceso. El casamiento es otro gran sueño que tengo y lo quiero gozar al máximo. No quie ro que sea un trámite, quiero que sea especial”.

Texto: Naiara Vecchio

Agradecimientos: Karen Aristegui fotografía - infinite foto y magia. Instagram: @infinitefotoymagia Karen Aristegui fotografía. Web: infinite foto y magia. Look India: @coco.bsas. Look China Ansa: Las pepas @laspepasinst Zapatos: Di Zavatti @diza vatti_ Estilismo: @salinas.selv