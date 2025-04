Juliana Awada es una de las influencias más importantes de la moda. La ex Primera Dama tiene su propia marca de ropa, donde muestra las últimas tendencias de cada temporada. Sin embargo, también se presenta en exclusivos eventos, donde conecta con otras celebridades, también amantes del mundo fashionista. En los últimos días, fue parte de un lujoso festejo de cumpleaños, donde lució un conjunto con jean ankle bootcut que se llevó los halagos.

Juliana Awada / Crédito: Grupo Mass

El jean tendencia y la elegancia de Juliana Awada

Los lujosos eventos de las celebridades reúnen a las personas más influeyentes, y les dan un lugar para que demuestren sus gustos en la moda. Por eso, cumpleaños, premiaciones, aperturas de restaurantes y otros festejos similares se llenan de tendencias y estilos originales que marcan lo mejor de la temporada. En esta ocasión, Juliana Awada fue parte del cumpleaños de la diseñadora de interiores Andrea "Tucu" Martinez y de Anita Alvarez de Toledo, y lució el jean de la temporada.

El evento se realizó en el restaurante Tigre Morado y Fabric Dragon Blanco Costanera, y dejó épicas postales con looks inolvidables de los invitados, la mejor comida y un ambiente increíble. Entre los presentes, Juliana Awada llamó la atención por el atuendo elegante sport que lució y marcó las nuevas tendencias de la temporada.

Como en ocasiones anteriores, decidió darle una oportunidad al conjunto del blazer y jean, marcando una clara línea de estilo que mantiene en todos los lugares a los que es invitada. En la parte superior, priorizó el total black, utilizando bajo el abrigo una elegante musculosa. Además, dejó que se lucieran sus brazaletes de plata y relojes, como forma de demostrar la elegancia. Finalmente, el pantalón ankle bootcut se ajustaba hasta las rodillas, para luego ensancharse hasta el tobillo, donde una bota con taco cerraba el look completo. La empresaria lo combinó con una cartera que mantenía los mismos colores, y le permitía llevar todo lo necesario.

Dentro del evento y sus seguidores, no dudaron el halagarle el look que mantuvo su estilo personal.Juliana Awada es una de las influencias más importantes de la moda, y lo deja en claro con todos los proyectos que realiza y cómo se luce para ellos. La ex Primera Dama demuestra cuáles son las tendencias de la temporada, que se vuelven prendas cómodas e ideales para cualquier ocasión. El invierno se acerca y ella ya sabe cuáles son sus favoritos.

