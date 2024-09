El jueves pasado, Jimena Barón compartió con sus seguidores de Instagram una particular situación que vivió al momento que fue al cementerio a visitar la tumba de su padre, Jorge Guevara, y no encontró los restos. El episodio causó gran conmoción, debido a la particularidad del caso, por ello, la artista decidió contar cómo se solucionó el tema y detalló la historia detrás de la "pérdida", que la llevó a la reflexión acerca del vínculo con su papá.

Jimena Barón reveló dónde están los restos de su padre

Con un tinte de humor, Jimena Barón contó que atraviesa por momentos tristes y decidió ir al cementerio donde están los restos de su padre, fallecido hace una década, para hacer un descargo frente a la tumba de él. Según su relato, camino al lugar planeó su "discurso", pero cuando llegó a destino se llevó la peor de las sorpresas: los restos no estaban en el lugar de siempre.

En ese momento, Jimena chequeó estar en el sitio correcto y efectivamente no estaba equivocada. Acto seguido, se comunicó con la exesposa de su papá, Sofía, quien tampoco tuvo respuestas al respecto, ya que también la tomó por sorpresa. En ese momento, resolvió dar su discurso igual y se dejó llevar por la intuición y eligió una tumba del lugar.

Lo cierto es que su caso causó gran conmoción por el hecho que "se perdieron restos" y la artista no dudó en tomar cartas en el asunto. Este viernes, volvió a hablar frente a cámara mediate su cuenta Instagram y relató que la resolución del tema tuvo dos etapas. En primer lugar, indicó que Sofía se comunicó con ella para informarle que los restos de su padre fueron cremados y "las cenizas no están". "Está en tu corazón", fue la determinación de la mujer, para darle aliento. "Hace diez años que estoy pensando en cremarlo y qué hacer con las cenizas. Esto no puede ser", fue la respuesta de la cantante.

A partir de este mensaje, Jimena analizó las enseñanzas de esta situación que generó traumas. "Voy a absorber esto como que se resolvió solo", indicó. Al momento que se amigó con esta idea, recibe otro mensaje en el que se le indica que "apareció" su padre. Lo que desató una segunda etapa de la búsqueda. Para dar contexto, Jimena reveló que Jorge tuvo una muerte trágica a los 54 años, al fallecer en la bañera tras descomponerse, cuestión que requirió el accionar policial. "Cuando voy a hacer el trámite al cementerio. Me hicieron escribir que quería la cremación. Para mí fue durísimo. Ahí me enteré que yo era la única que lo podía hacer. Hago eso y pagamos el trámite y a último momento me dicen: 'Intervino la policía'. Es como que hay una causa abierta, que dura 10 diez años. Yo debía ir a la policía para que proceda", explicó.

La artista no realizó dicho trámite para continuar con la cremación, por lo que allí se desató la confusión que ahora se conoció. "Ustedes iniciaron el trámite, está el pedido por la hija, está la firma. Quedó archivado como una cremación que se realizó pero como faltaba un documento, no se realizó. El padre de Jimena no está cremado", fue la explicación que recibió por parte de una autoridad del cementerio en cuestión.

Con esta resolución, la "Cobra" indicó que decidió hacer este trámite para culminar esto. "En mi mente y en mi corazón, este último trámite para mi hacer esto significa volver a hacer algo con él. Como que tenemos algo más juntos", indicó y no contuvo el llanto al expresar que esta tarea es tangible para compartir con su padre y es un cierre que ella necesita. Asimismo, no dudó en destacar que su padre no cumplió un buen rol en su vida, siendo que no formó parte de su crianza.