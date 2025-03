El doloroso adiós de Verónica Llinás a Antonio Gasalla: “Fue uno de los más grandes”

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de Antonio Gasalla, quien falleció este martes a los 84 años. Entre las muchas voces que lo despidieron, la de Verónica Llinás resonó con especial emoción. La actriz, quien trabajó junto al capocómico durante años, se enteró de la noticia en vivo durante una entrevista con Fabián Doman en Splendid AM 990. “Me acabo de enterar, estoy muy emocionada”, expresó, visiblemente conmovida.

Llinás no dudó en destacar el talento y la trayectoria del capocómico, a quien definió como “uno de los más grandes humoristas del país”. Además, confesó sentirse “muy agradecida” por haber compartido tantos momentos con él. “Él no está desde hace mucho tiempo, pero esta situación definitoria pega un montón”, dijo, refiriéndose al impacto de su partida.

La actriz recordó con cariño la “gracia, malicia y talento” de Gasalla, y compartió anécdotas de su trabajo juntos. “Era muy trabajador. Una vez se metió mi perra en una escena y pensé que me iban a echar, pero cuando lo fui a ver, estaba doblado de la risa”, relató entre risas. Para Llinás, Gasalla era, ante todo, un actor. “Así quería que lo definieran”, afirmó.

A pesar de algunos altibajos en su relación, el vínculo entre ambos trascendió lo profesional. En comunicación telefónica con la conductora de A la Barbarossa (Telefe), Llinás contó: “Pasamos por todos los momentos: nos hemos peleado, querido, reconciliado. Cada tanto me mandaba mensajes, los últimos eran rarísimos porque él no era especialmente cariñoso, mostraba cariño de otra manera, pero en uno de los últimos me puso ‘Llinás, te amo’”. Minutos después, la actriz compartió una captura de pantalla de esa conversación en sus historias de Instagram.

El último mensaje de Antonio Gasalla a Verónica Llinás.

Llinás también destacó las enseñanzas que Gasalla le dejó a lo largo de su carrera. “Yo entré a la televisión con él. Aprendí a trabajar, a hacer humor, a manejarme con las cámaras. Muchas cosas me dijo que siempre me andan dando vueltas por la cabeza”, enumeró. Entre esos consejos, recordó uno en particular: “Él me decía que me relaje, que sea más flexible, que juegue más”.

La actriz y el humorista compartieron escena en programas como Gasalla 91, El Palacio de la Risa y Gasalla en Pantalla. Uno de los momentos más recordados fue su participación en el programa de Susana Giménez en 2016, donde Gasalla interpretaba a “Flora, la empleada pública”, un personaje que se convirtió en un ícono del humor argentino por su críticia a la ineficiencia estatal.

Con su partida, Antonio Gasalla deja un vacío en el mundo del espectáculo, pero también un legado imborrable. Para Verónica Llinás, como para muchos otros, fue un maestro, un compañero y una figura fundamental en su carrera, un gran artista que la cultura argentina extrañará.