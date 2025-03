La Joaqui está pasando por un difícil momento personal. Su carrera musical se vio afectada por un suceso legal que le complicó, a solo semanas de haber realizado su Movistar Arena.

La cantante tiene diversos éxitos que reciben el amor de todos sus fanáticos. Además, se encuentra siempre dispuesta a seguir creciendo en el ámbito creativo, y juega con todos sus conocimientos para ello. Sin embargo, en los últimos días, compartió dos comunicados en sus redes sociales que preocuparon a sus seguidores.

La Joaqui en el Movistar Arena

La Joaqui y el difícil momento que pasa con su música: “Perdí el trabajo de mi vida”

La Joaqui tuvo un comienzo de 2025 lleno de oportunidades y buena onda. El 21 de febrero realizó su concierto personal en el Movistar Arena, donde no solo lució una increíble cantidad de looks brillos y llamativos, sino que hizo un recorrido por todos sus más grandes éxitos. Emocionada y feliz con lo sucedido, continuó sacando canciones, acompañada de sus amigos, mientras mantuvo la crianza de su hija, y disfrutó de la compañía de la niña.

Sin embargo, todo pareció caer en picada, cuando compartió un extenso comunicado, en su cuenta de Instagram, donde revelaba que ya no es dueña de su canal de Youtube.

La Joaqui en el Movistar Arena

Muchos apuntan a que fue una problemática que surgió con su discográfica, quien le quitó los derechos de sus propios videoclips y canciones. "Me costó toda la vida dejarle a mis hijas lo que la vida no me pudo dejar a mí, me despedí de todas mis canciones que eran el recordatorio de todos los sueños que cumplí. Aca solamente comparto felicidad con ustedes, esta vez me toca compartir una tristeza como consecuencia de una larga historia de maldad que me toca vivir en silencio", expresó la cantante.

El comunicado de IG de la La Joaqui

Al mismo tiempo, decidió emitir un comunicado más corto en su cuenta de X, donde describió: "Perdí mi canal de Youtube y el trabajo de mi vida realizado ahí".

La artista aclaró que seguirá activo, pero no será de su autoría. Esta misma situación le llegó en el 2023, cuando decidió alejarse de la música por un tiempo. En ese momento, habían apuntado con que ella tenía un contrato con algunas personas, y que lo catalogaban como "un contrato desfavorable". De esta manera, lo compararon con lo que le había ocurrido a Paulo Londra, y que podría tratarse de la misma situación.

El comunicado de X de la La Joaqui

Tras los dos comunicados, La Joaqui mantuvo el silencio en ambas redes sociales, y recibió los comentarios preocupados de sus seguidores. La artista contaba con más de 1 millón de suscriptores en su anterior canal de Youtube, y por ahora llegó a recuperar el 10% de ellos. Este difícil momento llegó en un año prometedor para la cantante, quien había comenzado a promocionar varias canciones que tenía escritas en solitario y acompañamiento de sus más cercanos amigos. Sus fanáticos le prometieron que la acompañarían a lo largo de toda esta complicada situación.

A.E