Wanda Nara decidió comenzar su semana con una drástica decisión. Después del terrorífico episodio en la torre Chateau Libertador, la mediática tuvo que presentarse a una mediación este martes a las 9 de la mañana para lograr llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas.

En el marco de este escándalo que protagoniza junto a Mauro Icardi, la hija de Andrés Nara y Nora Colosimo tomó una medida que impactará de lleno en la relación que tiene con sus cinco hijos.

Wanda Nara

Cuál es la drástica decisión que tomó Wanda Nara sobre sus hijos

Wanda Nara decidió unilateralmente cambiar la funda de su celular, en la que tenía las fotos de sus cinco hijos. La mediática tras el cumpleaños del referente de la Cumbia 420 dejó ver que sobre su celular, en lugar de las clásicas postales de cada uno de sus niños, había una de L-Gante.

A pesar de que usualmente la expareja de Maxi López y Mauro Icardi utiliza protectores para su Iphone con temática de Hello Kitty, desde su regreso de Chile al país se mostró nuevamente con su funda en color transparente.

La nueva funda de celular de Wanda Nara

El detalle que sorprendió a todos esta mañana durante la audiencia y posteriormente con una fotografía al espejo en sus redes sociales, fue la foto que eligió y que se trató de L-Gante. En pos de reafirmar la solidez de su vínculo con el músico, la figura pública de 38 años decidió quitar los retratos de sus hijos y colocar en su celular una foto en donde se lo ve únicamente al cantante de RKT.

La foto de L-Gante que Wanda Nara habría elegido para la funda de su celular

Al tiempo que la modelo se muestra cada vez más enamorada del artista, sus tensiones con el futbolista del Galatasaray crecen. Recientemente en una entrevista al salir de la Fiscalía la mediática soltó una inesperada bomba contra Mauro Icardi haciendo hincapié en la ausencia de su exmarido a la mediación. "Yo me voy a seguir presentando y cuando no me presento aviso por qué", lanzó filosa esta mañana.

La drástica decisión que tomó Wanda Nara sobre sus hijos fue quitarlos de uno de sus objetos más preciados, su Iphone. La mediática reemplazó las fotografías escolares de sus niños por una de L-Gante, con el fin de reafirmar su amor hacia él y paliar los rumores de una supuesta separación entre ambos. Además, le otorgó un lugar preferencial y en uno de los elementos que más utiliza en su día a día, el cual es su celular.

C.G.