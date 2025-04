Wanda Nara se presentó ante la Justicia y fulminó a Mauro Icardi: "Yo aviso"

Este martes, Mauro Icardi debía presentarse a la audiencia a la que fue citado para intentar avanzar con el proceso judicial que mantiene con Wanda Nara. Sin embargo, el futbolista del club turco eligió no ver a su expareja y que la encargada de mediar acuerdos fuese Lara Piro, una de sus abogadas.

La mediática, en virtud de lo ocurrido, se expresó y lanzó filosas indirectas hacia el actual novio de la China Suárez. Su descargo fue captado por las cámaras y la reacción de la blonda recorrió la red. En lo que respecta al deportista, aún no prestó su declaración conforme a los dichos de la hija de Andrés Nara y Nora Colosimo.

Wanda Nara se presentó ante la Justicia y defenestró a Mauro Icardi: qué dijo

A tres semanas del dramático episodio en la torre Chateau Libertador de gritos, llantos y presencia policial, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían finalmente decidido volver a verse cara a cara este martes 8 de abril. No obstante, los hechos no se dieron como lo planeaban.

El delantero evadió su encuentro con la modelo y esta última desató su ira contra él. En diálogo con “Mujeres argentinas”, Wanda Nara rompió el silencio y se refirió al padre de sus dos últimas hijas.

“¿Cómo sigue la causa Wanda?”, inquirió la cronista del show. Pero la mediática admitió desconocer el futuro del proceso de vinculación de las niñas con su padre. “No sé cómo sigue la causa”, soltó sin dar mayores detalles.

“Yo me voy a seguir presentando y cuando no me presento aviso por qué”, lanzó filosa la reconocida figura. Luego, ella y su abogado, Nicolás Payarola, se subieron en el exclusivo automóvil blanco para salir de las inmediaciones de la fiscalía.

Entre los puntos que había sugerido la justicia para que Mauro Icardi estuviese con las niñas fue que no debía estar junto a la China Suárez, disposición que aún se encuentra en disputa en las mediaciones. Y por la cual, el jugador no estaría dispuesto a ceder. Al mismo tiempo, Wanda Nara se habría excedido de su lapso de la tenencia, lo que habría terminado por encender aún más a la defensa del jugador.

Wanda Nara este martes a las 9 de la mañana se presentó ante la Justicia y fulminó a Mauro Icardi con una letal frase. La mediática afirmó que ella cumplió con su asistencia, dejando entrever su fastidio ante la ausencia de su expareja.

