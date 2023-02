Duki esta de visita en la ciudad de Madrid, España en él marcó de su gira internacional. Estuvo en una entrevista con el popular programa de televisión "El Hormiguero", por donde pasaron Lali, Maria Becerra, Tini, y algunos artistas argentinos más.

El cantante habló sobre como reaccionó Sandra, su madre, a los tatuajes que lleva en su cuerpo. "Para mí los tatuajes tienen que ver mucho con la identidad. Nosotros soñamos con que la gente nos vea como nosotros queremos y a mí, estéticamente, me parecía supermístico, una forma de diferenciarse", dijo Duki.

Duki habló sobre la reacción que tuvo la mamá cuando se tatuó

"Entonces, de repente, dije: 'Me tatuó la cara. Me van a ver como yo quiero que me vean'... A los 19 años empecé a pensar la idea y a pensar los tatuajes. Empecé con esto de la dualidad del angelito de un lado, y el demonio del otro. Porque todos tenemos nuestro lado malo y bueno. Me pareció una forma de ser más yo, todavía. Ser más único", siguió contando el cantante.

Pablo Montes, el conductor, le interrumpió: "A los 19 años te hacés tu primer tatuaje y vas a tu casa...", Duki respondió casi sin dejarlo terminar la idea: "No, los tatuajes en la cara me los hice de más grande. Mi primer tatuaje fue a los 17 años". "¿Y tu madre qué tal?", le preguntó el presentador.

"No se lo tomó muy bien, pero el problema fue el segundo tatuaje. Son los que tengo en los nudillos. Ahí mi mamá me dijo: '¿Y ahora de qué vas a trabajar, Mauro? ¿Dónde vas a conseguir trabajo con las manos tatuadas?'", reveló el rapero. "Yo le quería explicar a Sandra que todo estaba resuelto. Yo estaba seguro de que todo estaba resuelto", concluyó Duki.

EF.