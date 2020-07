Diego Maradona durísimo con sus hijas y Fernando Burlando

Una vez más Diego Maradona disparó contra Dalma, Gianinna, Burlando y Claudia. Esta vez, el exfutbolista fue el que prendió el ventilador y respondió a todas las acusaciones de su familiares.

Este nuevo capítulo comienza tras las polémicas declaraciones de Gianinna : “Estoy en el límite donde no tengo que exponer a mi papá. Si lo hago, es delante de un juez. Que se pueda hacer judicialmente”, dijo el jueves pasado en Intrusos, e hizo referencia a que desde su entorno no lo cuidan. Incluso, trascendió que denunciarían a ese entorno, que incluye al abogado Matías Morla, por “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad”.

Por su parte, Dalma también se quejó de lo mismo en las redes sociales y contó que no se podía comunicar con su padre ya que “cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian”. En un posteo, señaló que lo único que quería era mostrarle a su hija, Roma, mediante una videollamada. “¿De eso también lo van a privar?”, preguntó.

Gianinna pidió a través de su cuenta en Twitter “un abogado honesto” para que se haga cargo de este asunto. Si bien algunos le sugirieron el nombre de Fernando Burlando. No obstante, el letrado dio su opinión este lunes en Intrusos: "Yo soy de la idea que para que una persona esté privada de su libertad no es necesario solamente estar en un sótano o encerrada con un candado, hay otras formas de privar la libertad. Cuando uno no tiene la capacidad y la posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de libertad”.

“Los episodios que reiteradamente se han dado en la vida de los familiares de Diego Maradona, en las notas que ha hecho, por ejemplo, que tuvieron que ser rectificadas por él, sin existir una sola prueba de que haya expresado esas manifestaciones, hablan de que lo están acorralando y manejando su vida”, aseguró.

Casando y enojado, el mismo Diego salió a responder a sus hijas y a Burlando:"Ay, no sabía que estaba preso.... ¿de verdad? No sabía, de verdad”. Acto seguido, 'libera' las manos y agrega un poco más enojado: "Miren lo preso que estoy, esto (señalando las cintas) es de una torta que se hizo acá en casa. ¿Preso? preso las pelotas".

De esta manera, el astro demostró su apoyo al entorno que lo acompaña día a día, no ahora durante la cuarentena, sino desde hace ya mucho tiempo.