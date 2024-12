Jennifer Luría, la tercera eliminada de Gran Hermano 2024, estuvo presente en All Access, el programa de streaming que conduce Lucila “la Tora” Villar y contó la desgarradora experiencia de violencia de género que sufrió con una expareja.

En este sentido, la reciente eliminada relató los hechos que vivió hace algunos años, cuando estuvo a punto de entrar al reality, pero su novio de aquel momento no la dejó ir, dándole una brutal golpiza, que por “vergüenza”, hizo que Jennifer no se quiera presentar a las instancias finales del casting.

Jennifer Lauria contó que sufrió violencia de género.

“Me anoté, me llamaron y me presenté. En ese momento estaba saliendo con un chico y cuando le conté que me había anotado, me dijo: ‘Igual no te van a llamar’”, comenzó diciendo Lauria, y continuó relatando cómo el culpable ejerció violencia sobre ella: “Cuando me llamaron y le conté que tal día tenía que ir, me rompió la cara. Me dio tres piñas y me desmayé”.

Además, agregó entre angustias y tristezas, que no se pudo presentar al casting de aquella temporada: “No me presenté al casting porque tenía la cara rota, destrozada, y me dio vergüenza. Nunca lo denuncié. Después de eso, no lo vi más”.

La Tora dejó un mensaje de sororidad para quienes sufran violencia de género.

El desgarrador llanto y mensaje que le dejó la Tora a las mujeres que sufren violencia de género

A partir de esto, Lucila, “La Tora” Villar no pudo contener el llanto y la angustia empática que sintió por Jennifer, y dejó un mensaje para todas las mujeres que fueron o son víctimas de lo mismo.

Por su parte, la conductora contó en más de una ocasión la violencia y los abusos intrafamiliares que sufrió de pequeña, y desde que su figura comenzó a conocerse en los medios, cada vez que pudo, le dio uso a su llegada pública y a la fama que logró alcanzar para transmitir un mensaje de sororidad con todas las mujeres víctimas de violencia de género.

En este contexto, la Tora dio un mensaje en su canal de streaming: “Es muy importante hablar, no hacernos los tontos con ningún tema. Creo que todas las mujeres que estamos en esta mesa, no sé vos Flor (Regidor), sufrimos violencia de alguna manera. Abusos otras”.

“Es muy importante que se hable. No dejar pasar nada… Hay límites que no se pueden pasar y que se tienen que frenar. Si sufriste violencia de género, psicológica o física, denunciá. Tenés un número que es el 144, denunciá”, continuó la exhermanita, recordando la línea telefónica que funciona las 24 horas del día para atender casos de este tipo y ayudar a mujeres que sufren violencia de género.

La Tora dejó una reflexión al aire para las mujeres que sufren violencia de género.

“Así como hoy lo cuenta Jennifer, le pasó a Luz y estoy segura de que en esa casa alguien más vivió algo similar. Hombres o mujeres, porque la violencia no siempre es con la mujer, pero nos pasa más a nosotras”, agregó Lucila.

“Vos contando esto, Jeniffer, sos un testimonio para todos. Para Sabrina (Cortez) que está acá hoy y así (llorando). Y si están mirando este programa, nosotros somos su compañía y ustedes son la nuestra. Hablen, mándennos ese mensaje. Nosotros los leemos, les creemos y denuncien. No estén solos”, concluyó La Tora con un mensaje de sororidad para quienes lo necesiten, e incluso para ella misma.

VFT