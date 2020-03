Estanislao Fernández se habría separado de su novia después de cuatro años

Estanislao Fernández o Dyzhy -como pide que lo llamen- estaría separado de Natalia Leone, su novia desde hace cuatro años. Según fuentes cercanas y el comportamiento de ambos en las redes sociales, la relación habría llegado a su fin.

Ella misma, a través de un comentario en Twitter, dio a conocer la noticia, causando sorpresa en muchos de sus seguidores que estaban fascinados con la relación. "Yo leyendo a conocidos y amigos poniendo cosas cochina sobre Alberto, sabiendo que fue mi suegro durante 4 años", escribió Natalia en Twitter, generando mucha sorpresa.

Una de las últimas veces que se vio a Estanislao públicamente con Natalia fue para la asunción de Alberto como Presidente, el pasado diez de diciembre. No obstante, la semana pasada el propio Alberto adelantó algo en el programa "Cortá Por Lozano" en donde dijo: "Me lo traje a Olivos, porque está solo y si no, no come".

El joven artista en los últimos días se mostró muy eufórico en sus redes sociales desde la Quinta de Olivos. Se mantiene ocupado mostrando sus dotes como Drag Queen y haciendo hincapié en su identidad, ya que dejó muy en claro que no responde al nombre de Estanislao y que solo afirma ser Dyhzy o Tani -diminutivo de su nombre-

"La sexualidad es un espectro infinito. Yo elegí estar en pareja con mi novia y estamos hace tres años. Vivimos juntos, optamos por tener una relación de orden monogámica, porque, por ejemplo, no tenemos tiempo para otras personas, solo tengo tiempo para ella. He llegado a un nivel de confianza que no podría meter un encuentro casual en mi vida y creo que a ella le pasa lo mismo. No se puede vivir del amor”, reconoció hace un tiempo por La Once Diez/Radio de la Ciudad.



Y agregó: “Mi relación con Natalia es mi primera relación de mayor duración; antes tuve relaciones con chicos, pero muy cortas. Antes de mi ex novia, todas mis relaciones eran semanales. Natalia es realmente el amor de mi vida, la adoran a un nivel de casi hija en mi casa”, finalizó.